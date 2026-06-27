レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が26日までにインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。

新田は「今日は撮影に行ってきました」と報告し、「たくさんの衣装を着て、今までにないグッズも発売されるので楽しみにしててください」とつづった。同時に公開された私服ショットでは、白いチューブトップに、美しいウエストラインが際立つ“ヘソ出し”ボトムスを合わせたコーディネートを披露。

この投稿に「私服素敵だよ」「コレまたカワイイですネ…」「そのトップス腹巻きみたいで可愛いヨ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。