〈「知りすぎる」と書けなくなる。アウトプットするために、賢さよりも「愚かさ」を身につけよ。〉から続く

抜かりなく完璧に準備したプレゼンは、果たしていいプレゼンなのか？ それはしばしばプレゼンの本質である即興性を排除してしまってはいないだろうか。

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「同じ授業でもネタは使いまわさず意識的に封印する」と語る文学研究者の阿部幸大さんが、プレゼンに即興性を取り戻し、プレゼンテーションという行為のポテンシャルを最大限に引き出す画期的な勉強法を提案する。

「勉強を手に入れたい」。そう願う人の背中を後押しし、着実に階段をのぼるための心構え・道具立てを可能にしてくれるエッセイ連載、第5回目です。

※本連載は『勉強を手に入れる』と題して書籍化される予定です

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プレゼンは準備されているほどいいプレゼンなのか？

プレゼンテーションという言葉は、日本語でも「プレゼン」と略されて、すっかり定着しています。会議室や教室、あるいはオンラインなどで、スライドを投影しながら説明を聞いてもらう――そのような光景が、すぐに思い浮かぶでしょう。あなたも、プレゼンの準備に追われた経験があるのではないかと思います。

プレゼンは、ちゃんと準備されていればいるほどよい。そう当然のように見なされている。しかし、じつはこうした「プレゼン」のイメージは、もとの英語の “presentation” がもつ意味を、ごくごく狭くとらえた結果として出てくるものにすぎません。

プレゼンテーションという単語は直訳すると「提示する」という日本語になりますが、これは情報でも製品でも思考でも、なにかを「他人に見えるように外部に出す」という行為一般を指す、とてもデカい言葉です。「表現する」なんかにも近い。

今回は、この「プレゼンテーション」という言葉が上記のような「プレゼン」の意味に押し込められてしまった結果、本来のプレゼンテーションという行為が秘めているポテンシャルが殺されている、という話をしたいと思います。

スライドを準備して、読み上げの原稿を執筆し、時間内でうまく発表を終わらせる――これは、わたしが考える「プレゼンテーション」の、勉強におけるもっとも重要な側面を排除しています。それは、即興性です。



即興（improvisation）といえばジャズ。今年5月に95歳で逝去したテナーサックス奏者のソニー・ロリンズの圧倒的なアドリブは「ジャズの即興とは何か」を示す教科書のようとも評された。 via Wikipedia

もちろん、綿密に準備するのが悪いわけではありません。そういうプレゼンもあっていい。しかし、準備すればするほどプレゼンは「執筆」と見分けがつかなくなり、「プレゼンテーション」特有の効用は失われてゆきます。

今回はプレゼンテーションに即興性を取り戻すために、あえて準備しない、あるいはプレゼンの手前の準備について考える、ということを、勉強の方法論として立ち上げることを目指します。

教室のモチベーションを上げ、自らの思考を鍛える即興のトーク

わたしは大学の授業でも、一般むけの講演でも、スライドを使うことがありません。原稿も、ハンドアウトも、メモすらなし。話す内容のコアだけは考えてのぞみますが、質疑メインのものはもちろん、最初から最後までこちらが喋るレクチャーも、すべてその場でライブで喋っています。

これを聞くと、ひとまえで喋った経験がないひとは「準備しろよ」と思うかもしれません。しかし経験があるひとは、むしろ「いや自分には即興で1時間も2時間も喋るのは無理」というリアクションが多いだろうと思います。じっさい、フリーで喋ってると言うと、ほとんど「よく原稿なしでできますね」という反応が返ってくる。

つまり、準備なしで人前に立つというのは、怖いことなんですね。準備しないぶんラクだなんて、とんでもない話です。わたしは毎年同じネタをやることになっている授業も受け持っていますが、これはいちど原稿を準備してしまえば、それを使い回すだけで済むわけです。でもそれをやらずに、あえて即興でやり、なんなら去年も喋ったネタを意識的に封印するなどして、やるたびに違う内容にしています。

ところで、即興で喋るとき、教壇でなにをしているのでしょうか？

それは、その場で考えているのです――というだけでは弱いので、もうすこし強く説明しましょう。これは、思考の過程をリアルタイムで聴衆に晒しているのです。

なぜこうしているか。その理由の一部は、わたしは学力の高い大学で教えていることもあり、学生の要求度が高いからです。優秀な学生は、教科書的な内容の授業だと「これなら自分で本でも読むわい」と判断します。わたしも学生時代、周囲の優秀な学生は、みんな授業の評価がシビアでした。そういう授業は、教員や授業の人気とかいう些細な問題にとどまらず、教室全体のモチベーションが下がってしまうため、よくありません。

ただ、即興で喋るのは、学生のためだけではない。まさしく自分の勉強のためにそうしているのです。

研究者の仕事は論文の執筆・出版です。論文の内容をトーク用にカスタマイズして提示することなど、ぶっちゃけ造作もない。しかし、当然ですが、執筆の裏には膨大な思考のプロセスがあります。そこには紆余曲折があり、試行錯誤があり、淀みがあり、躓(つまず)きがある。

そしてこれは、最終的な文章においてはノイズとしてカットされてしまう部分です。そうして、あたかも理路整然と結論に至ったかのような錯覚を生みだす。これが執筆によるアウトプットです。それはそれで必要。

しかし、このごちゃごちゃした運動こそが思考の実態なのであり、そこでごちゃごちゃと作動している神経こそが、われわれの知的活動を支えている。これじたいを、ライブという逃げ場のない状況で毎回あらたに立ち上げながら、聴衆にも理解可能なかたちで言語化しつつ、なんとか時間どおりに着地に持っていく――それがわたしにとってのトークです。

つまり、わたしのトークは、準備され整理された情報パッケージの提供ではありません。わたしは喋るたびに、考えるという運動を練習しているのです。それはすなわち、思考のプレゼンテーションにほかなりません。

即興で思考するとは「脱線」を乗りこなすことである

プレゼンテーションの即興性は、「大学の教室でどう教えるか」という問題を超えた、われわれの勉強の態度にかかわる問題です。

わたしはよく「知識網」という言葉を好んで使っています。これは知識のネットワークのことで、「なにを知っているか」という項目としての知識よりも、「それらが脳内でどう繋がっているか」にフォーカスした言葉です。だれもが独自の知識網をもっていて、たとえば同じ百個の知識であっても、それらがたがいにどう接続されているかによって、ひとつひとつの知識がもつ意味も、それにアクセスしたときに起動される配線や情報クラスタも、まったく違ってきます。

即興で喋るとき、ひとはこの知識網を衆目に晒すことになります。オープニングに使う「つかみ」の話題から、つぎのトピックへ、また次へと、思考のフィールドが移ってゆく。これを、否定的な意味で「脱線」と呼ぶひともいるでしょう。

しかし、以上の話からわかるように、わたしはプレゼンテーションにおいては「脱線もいいじゃないか」どころではなく、「脱線していないとダメなのだ」と思っています。面白ければ脱線も許容されるという話ではなく、即興での思考とは本質的に脱線を乗りこなすことにほかならないのです。その能力は執筆をふくめ、あらゆる知的営為の基盤にある。

もちろん、このように知識網を晒せば、誰でもレクチャーなりエンタメなりの「コンテンツ」として成立させられるかどうかは別問題です。これをいかに成り立たせるかという点に、プレゼンテーションと即興が勉強にとってどう重要なのかについてのヒントがある。二つあります。

第一に、知識網を見せることでプレゼンテーションを成立させるためには、当然ですが、見せるに値する知識網を持っていなければならない、ということです。つまり、みずからに即興性を課することは、「いかに知識を増やすか」ではなく「いかに知識網を育てるか」という観点から、ふだんの勉強に取り組むことを要請します。じつはこの「知識網を育てる」という観点はインプットと生産性の問題と結びついているのですが、これについては、また回をあらためて詳しく書きたいと思っています。

そして第二に、即興のプレゼンテーションにおいて、知識網はただ一方的に提示されるだけではありません。そこでは、かならず聴衆とのインタラクションが発生します。今回はこっちにフォーカスしたい。

これはもちろん、たとえば聴衆が質問を投げかけ、思わぬ方向へ思考を展開させるというような、明示的なケースもあります。これも非常に重要です。ただ、それだけではなく、たとえば百人規模の沈黙した聴衆をまえに、こちらが一方的に喋るようなケースであっても、その「集団」から発される言外のリアクションのようなものってあるんですね。それは、手元の原稿を読み上げていたら気づけないかもしれないが、顔をあげて即興で喋っていると、如実に伝わってくる。

即興では、知識のつながりを呼び出しながら、そのネットワーク上をたえず移動することになります。しかし、その経路は事前に決まっておらず、話し手自身、つぎにどう動くのか完全には予想がつかない。

この予測不可能性に思考を晒すことこそが、即興性を呼び込むことのおおきな意義です。そこに聴衆というランダムな要素を積極的に介入させ、アウトプットとリアクションのフィードバック・ループをまわし、書斎での沈思黙考ではとても進まなかったであろう方向へ思考を転がしてゆく。そのなかで、項目としての量的な知識ではなく、知識の「網」を育て、思考という運動の神経、いわば思考神経を鍛えるわけです。

プレゼンテーション、それは即興性という、日々の「勉強」でつい閑却(かんきゃく)されがちな、しかし強いポテンシャルを秘めている要素を取り戻すための貴重な機会です。完璧にコントロールされたプレゼンと並行して、いきなりステージに放り出されて即興で喋りとおすような機会を自分に課すことで、あなたの今後のプレゼンテーションはもちろん、ふだんの勉強もまた、違って見えてくる。

今回はそういうお話でした。

（阿部 幸大）