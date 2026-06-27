「広島（降雨中止）阪神」（２６日、マツダスタジアム）

“遥人無双”をストップじゃ！２８日・阪神戦（マツダ）で先発予定の広島・岡本駿投手（２４）が２６日、高橋遥人投手（３０）との投げ合いを制することを誓った。６月は３勝０敗、防御率１・３５で自身初の月間ＭＶＰが射程圏内。対する高橋も６月は３勝０敗、防御率１・６４と安定感抜群。開幕から３カ月連続月間ＭＶＰを狙う最強左腕を止めてくれ！

高い壁を乗り越えた先に、さらなる成長が待っている。岡本が中６日で先発予定の２８日・阪神戦に向け最終調整。“最強左腕”との対決を前に「勝てればすごい自信になる」と闘志を燃やした。

今季から先発に転向した２年目右腕は、すでにローテに欠かせぬ存在となっている。ここまで１１試合に先発し、チームトップの６勝をマーク。「ここまでできるとは予想できてなかった。思ったより勝てているかなと思います」と、自身の想像すらも上回るスピードで成長している。

６月は圧巻の投球を続けている。１４日・楽天戦（楽天モバイル）で自己最多１０７球を投じ、７回２安打無失点、８奪三振の好投で５勝目。前回２１日・ヤクルト戦（神宮）でも６回３安打１失点で自身３連勝をマークした。今月は３試合に登板し、３勝０敗、防御率１・３５と安定感抜群。「どの球種でもカウントを取れてますし、今はストレートもいい感じに投げられている。そこがいいところ」と、好調の要因を分析する。

カープの投手では２４年６月度の大瀬良以来、チームで２年ぶりの投手月間ＭＶＰを射程圏内に捉えているが、同賞獲得を意識したのは２５日の投手指名練習だった。森下に「月間ＭＶＰあるぞ」と声をかけられ初認識。「全然気にしてなかったんですけど、（月間）４勝できたらいいなと思います」と、新たな目標を設定した。

初の勲章をつかみ取るため、乗り越えるべき強敵が待ち受ける。２８日に先発予定の阪神・高橋はここまで９勝０敗、防御率１・０６と無双状態を継続中。６月も３勝０敗、防御率１・６４と、開幕から３カ月連続月間ＭＶＰ獲得へ向け、突き進んでいる。

最強左腕との直接対決。「勝つとすればローゲーム。１点を争う試合になると思うので、先制点をあげないように意識したい」と投手戦を覚悟する。リーグトップのチーム打率・２４９を誇る猛虎打線とは今季２度目の対戦。前回５月１７日の登板では七回途中無失点で勝ち投手となった。「強力打線だと思う。ゾーンに強くを意識して投げたい」と強気な投球で、立ち向かう覚悟を示した。無敗の左腕に投げ勝ち、さらなる進化を遂げていく。