犬種ごとのイメージソング、勝手に決めてみました！性格、見た目、仕草などから選んだ一曲です【DOG LOVERS PRESS】

私たちの暮らしに寄り添う犬たちも、犬種によって個性はさまざま。では、彼らのキャラクターを音でたとえると？犬好きで音楽にも精通するライターに、ぴったりの曲をセレクトしてもらった。

【選曲したのは……】



犬好き音楽ライター 黒田隆憲さん

1990年代後半にロックバンドCOKEBERRY でメジャー・デビュー。2013年と2018 年には、世界で唯一の「マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン公認カメラマン」として世界各地で撮影を行った。主な共著に『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』『ビートルズの遺伝子ディスク・ガイド』、著書に『プライベート・スタジオ作曲術』『メロディがひらめくとき』などがある。

【黒田さんの新刊はこちら】

発売・発行：KADOKAWA

『きみがぼくになるまで 犬と家族になって一生を見届けた18年』

犬とともに生きる人なら、いつか向き合う愛犬との別れ。その日を迎えるまでに何ができるのか、そして喪失をどう受け止めるのか。出会いから最期までを実体験でたどるノンフィクションエッセイだ。愛犬家の曽我部恵一さん（サニーデイ・サービス）も推薦する一冊。

■NO MUSIC, NO DOGS, NO LIFE.

▼ゴールデン・レトリーバー



『You’ve Got a Friend』

Carole King

寄り添うような温度と安心感のある歌がゴールデンの穏やかな気質を映し出す

もともと鳥猟犬として活躍してきたゴールデン・レトリーバーは、賢く従順で、人と協調しながら動くことに長けた犬種です。現在、家庭犬としても高い人気を誇るのは、明るくフレンドリーなだけでなく、相手の気持ちを受け止めながら信頼関係を築ける懐の深さゆえでしょう。そんなゴールデンと相性がいいのが、シンガーソングライターとして数々の名曲を生んできたキャロル・キングの定番ナンバー。無条件の優しさをたたえた歌詞と、ピアノがやさしく寄り添う温かな曲調、包み込むような歌声が、ゴールデンのイメージによく合います。

▼フレンチ・ブルドッグ

『Comic Strip』

Serge Gainsbourg

フレブルにも通じるとぼけた愛嬌と洗練されたムードが同居するフレンチポップ

つぶれた鼻先や大きな立ち耳、むっちりとした身体つきまで含めて、どこを見てもユーモラスなのがフレンチ・ブルドッグ。そして洒脱さやとぼけた色気まで持ち合わせているのがこの犬種の特徴です。菊池亜希子さんやカヒミ・カリィさんにも愛された犬種としても知られ、都会的で肩の力の抜けた雰囲気を醸し出しています。そんなフレブルの印象といえば、セルジュ・ゲンズブールが「B.B.」ことブリジット・バルドーをフィーチャーしたこの曲。オシャレでコミカル、聴くほどにクセになる空気感が、フレブルのお茶目さや脱力感と重なります。

▼ミニチュア・ダックスフンド

『ダックスフンドにシンパシー』

ヤバイTシャツ屋さん

ユーモラスなシルエットにコミカルな仕草。そんな愛されキャラへの想いを直球で歌い上げる

胴長短足の独特なシルエットと、賢く陽気で人懐っこい性格。人気犬種ランキングでもトイ・プードルと並び常連なのが、ミニチュア・ダックスフンドです。ちょこちょことした歩き方と、利発そうなイケメン顔のギャップもグッときますね。そんな個性的な犬のテーマソングともいえそうなのが、ヤバイTシャツ屋さんのこちら。ひたすらダックス愛にあふれた歌詞と、ポップかつパンキッシュなサウンドが最高！軽快で耳に残る一曲で、タイトルからして直球ど真ん中のセレクトです。思わず口ずさんで、身体が動き出すような楽しさがあります。

▼柴

『桜 super love』

サニーデイ・サービス

日本的な侘び寂びの感覚がにじむ楽曲で和犬の静かな存在感と響き合う

すくっと立ったときの凛々しい佇まいと、喜怒哀楽に富んだ愛らしい表情。忠実そうに見えて、どこか猫のような気まぐれさもあるのが、柴の持ち味です。和犬を代表する存在であり、曽我部恵一さんも柴と暮らすひとり。愛犬「こはる」にインスパイアされた曲も出しているサニーデイ・サービスの楽曲が、自然と頭に浮かびました。桜の季節の柔らかな光と、日本の春らしい情緒が漂うこの曲は、桜が似合う柴犬の素朴さと端正な姿を思わせます。少し距離を保ちながらも、ふと親しみをのぞかせる--そんな和犬らしさが際立つ一曲です。

▼チワワ

『Last Nite』

The Strokes

小さな身体に宿る鋭い緊張感と気の強さがキレのあるガレージロックと呼応する

チワワは世界最小級の犬種ですが、ただ小さくてかわいいだけでは語りきれない奥深さがあります。くりっとした大きな瞳のファニーフェイスに反して警戒心は強め。きびきびとした身のこなしや負けん気の強さも併せ持つ、そのギャップこそがこの犬種ならではの個性といえるでしょう。そんなチワワに重ねたのが、2000年代初頭のロックシーンに鮮烈な風を吹き込んだザ・ストロークスのキラーチューン。ニューヨークらしい気だるさを漂わせながらも、タイトでスリリングな演奏が続くサウンドは、パンクな一面をのぞかせるチワワとマッチします。

▼ジャーマン・シェパード・ドッグ

『Autobahn』

Kraftwerk

知的なクールさと規律ある佇まいがドイツ発テクノポップとリンク

警察犬や災害救助犬、軍用犬としても活躍してきたジャーマン・シェ

パード・ドッグ。もともとは牧羊犬として育まれてきた犬種でもあり、

知的で忠誠心に富み、エネルギッシュなこの犬の引き締まった身体つ

きや無駄のない動きには、精悍さにとどまらない機能美があります。

そんなシェパードには、同じくドイツ出身の電子音楽グループ、クラ

フトワークの名曲をチョイス。抑制の効いたリズムとミニマルな電子

音、緻密に組み上げられた音の流れは、規律正しく研ぎ澄まされたシ

ェパードのイメージともどこか通じるものがあります。

▼トイ・プードル

『Magic of Love』

Perfume

トイプーの軽やかな華やかさと無邪気な愛らしさがきらめきとなって弾ける

人気犬種ランキングで常に上位に入るトイ・プードル。多くの人に愛されている存在です。ふわふわの巻き毛やチャーミングな表情はもちろん、人懐っこさと賢さ、洗練された雰囲気も大きな魅力。そんなトイ・プードルにドンピシャなのが、3人組テクノポップユニット、パフュームによる華やかなポップチューン。軽快なビートが心地よく、ダンスや映像もクオリティが高く、きらびやかな世界観も印象的です。愛らしさの中に上品さを備えたトイプーっぽい曲で、あ〜ちゃんがトイプーと暮らしていることも選曲の決め手になりました。

▼シベリアン・ハスキー

『Go Do』

Jonsi

雪原を力強く駆け抜けていく、そんな姿とシンクロする透明感と解放感

シベリアン・ハスキーは、厚い被毛やたくましい身体つき、そして氷のように澄んだ目が特徴で、雪原や寒冷地の風景と調和する犬種です。もともとそり犬として活躍してきた歴史が示すように、極寒の地で人とともに長い距離を走り抜いてきた持久力と俊敏さを併せ持ち、その姿には野性味と気高さが同居しています。そんなハスキーには、アイスランドの至宝、シガー・ロスのヨンシーによるソロ曲がお似合い。澄み切った響きを美しいハイトーンボイスと躍動感あふれる幻想的なサウンドが、雪中を疾走するハスキーを彷彿とさせます。

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＜イラスト＝長友心平、mame／構成・文＝黒田隆憲、松尾一博＞

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