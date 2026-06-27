人生の終わりが近づいたとき、人は何を後悔するのだろうか。後になって「あのとき、こうしておけばよかった」と悔やんでも、時間は戻らない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオンの知見をもとに、後悔のない人生を送るために、いまからできることを考えてみたい。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

「もっと働けばよかった」とは思わない

定年後、人生の最終盤で、人は何を最も後悔するだろうか。「もっとお金を稼げばよかった」「もっと働けばよかった」と悔やむ人は少ない。

多くの人が直面する痛切な後悔、それは「もっと自分の身体を大切にし、いつまでも自分の足で自由に動けるようにしておけばよかった」という、健康をおろそかにしてきたことへの後悔である。

「人生100年時代」と言われる現代において、ただ寿命が延びるだけでは意味がない。寝たきりのまま何年も過ごすのか、それとも活力に満ちて好きなことを人生の最後まで楽しむのか。その差を招き、後悔を生む最大の原因は、「健康なときに『筋肉』を鍛えなかったこと」にある。

医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン著『筋肉が全て』によれば、私たちが加齢のせいだと諦めがちな日々の不調や、将来の命に関わる病気の多くは、実は「筋肉の質の悪化と減少」が根本原因だという。

私たちは体重計の数字や脂肪ばかりを気にしてさまざまなダイエットに手を出すが、本当に目を向けるべきは筋肉の量と質だったのだ。著者は筋肉の重要性について次のように述べている。

健康と長寿を望むなら、これまでの方法を変えなくてはならない。

筋肉の質が悪ければ心臓病、脳卒中、糖尿病などのほか、アルツハイマー病、サルコペニア（筋肉減少症）、骨粗鬆症、認知機能の低下、多嚢胞性卵巣症候群〔卵胞の成長が止まって排卵が起こりにくくなる病気〕、疲労、免疫力の低下、さらにはがんの原因にもなる。

筋肉は単に体を動かすためのパーツではない。余分な糖や脂肪を燃やし、免疫力を高め、全身の代謝を支配し、あらゆる病気から身を守る「最大の臓器」なのだ。この「最強の鎧」を自ら脱ぎ捨て、筋肉が減っていくのを座ったまま放置すれば、将来確実に病気や寝たきりのリスクが高まり、自分の意思で自由に生きる生活を奪われることになる。――『筋肉が全て』より

いまこの瞬間から始める

しかし、絶望する必要はない。なぜなら筋肉は、自分の意思でコントロールできる唯一の臓器であり、適切な食事と筋力トレーニングがあれば、何歳からでも鍛え直し、強化することができるからだ。

筋肉の量を保つには年齢に応じた取り組みが必要だが、筋肉の健康が生命の質と寿命に直結していることは、何歳であっても違いはない。

筋肉を長寿のために働く臓器と捉える〈筋肉中心の医学〉は、健康のための新しい知恵だ。あなたの人生を変え、あなたの未来を書きなおすカギがここにある。――同書より

人生の最後に「あのとき、もっと運動しておけばよかった」と悔やんでも、失われた時間は取り戻せない。

後悔のない最高の老後を迎え、自立した豊かな人生をまっとうするために、今日から良質なタンパク質を意識し、無理のない筋力トレーニングを始めよう。今日の筋肉への投資こそが、あなたの未来の生活の質を確実に変える、最も確実な備えなのである。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。