「俊輔と本田話してんのえぐ！」「何度でも見ていられる」胸熱の極み！日本代表レジェンドの再会が話題沸騰！吉田や南野も登場【W杯】
日本代表レジェンド同士の交流が大反響だ。
森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然が先制点を奪った後、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
試合前、解説を務める本田圭佑はピッチレベルでレポート。その際にサポートメンバーの吉田麻也、メンターの南野拓実、中村俊輔コーチ、森保一監督らと握手し、何やら言葉を交わした。
この様子は『NHKサッカー』の公式Xで公開され、話題沸騰。「ピッチに立った本田さんの笑顔素敵」「俊輔と本田話してんのえぐ！」「世代的にこの再会は胸熱過ぎる！」「年齢が上の人と挨拶する時にはサングラス外している」「何度でも見ていられる映像」といった興奮の声が殺到している。
特に、南アフリカW杯を共に戦った本田と中村氏の再会が、多くの人に胸に刺さったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもなく胸熱！本田圭佑が中村俊輔らと次々に…グラサン着脱にも注目
森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然が先制点を奪った後、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
試合前、解説を務める本田圭佑はピッチレベルでレポート。その際にサポートメンバーの吉田麻也、メンターの南野拓実、中村俊輔コーチ、森保一監督らと握手し、何やら言葉を交わした。
この様子は『NHKサッカー』の公式Xで公開され、話題沸騰。「ピッチに立った本田さんの笑顔素敵」「俊輔と本田話してんのえぐ！」「世代的にこの再会は胸熱過ぎる！」「年齢が上の人と挨拶する時にはサングラス外している」「何度でも見ていられる映像」といった興奮の声が殺到している。
特に、南アフリカW杯を共に戦った本田と中村氏の再会が、多くの人に胸に刺さったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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