「モデルさんのようで美し過ぎます」24歳バレー女子が同い年と“密着”…「別人級にお二人とも可愛い」

佐藤淑乃の同い年との密着ショットが注目を浴びた(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのインスタグラムを更新。同い年の24歳で、ともに日本代表である和田由紀子との2ショットを公開し、ファンから注目を浴びた。

【写真】「結構くっついてて可愛い」佐藤淑乃&和田由紀子との2ショットをチェック

インスタには「off shot」と記載され、佐藤は白いジャケット姿、和田はグレー系のシャツを着用し、仲良く密着したり、笑顔でピースサインをしたりする様子を公開。コート上とは違う表情がわかる6枚の写真を掲載している。

この投稿には「別人級にお二人とも可愛い」「この雰囲気いいよね」「モデルさんのようで美し過ぎます」「2人とも可愛い！！」「結構くっついてて可愛い」「クールなスタイルとイケてる女子」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]