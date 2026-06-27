女性二人で、ぬかるんだ道にはまった車を動かせない。

【まさかの結末】「ホンマにあかんヤツやコレ」。助けを求めた私は、見知らぬ人の車に乗せられた

多くの人が助けに来てくれたが、なかなか抜け出せず困り果てて――。

東京都在住の30代女性・Mさんの体験談。

＜Mさんからのおたより＞

今から12〜13年前の話です。当時、群馬県に住んでいた私は、県外から来た友人を助手席に乗せ、軽井沢に向かう山道を走っていました。

有名な観光地の眼鏡橋付近に差し掛かると、大型連休中のためかパラパラと観光客が歩いていました。青空の下に架かる橋に魅了され、私たちも見に行こうとなりました。

私はすぐ、道路脇に車が1台も停まっていない空き地を見つけました。嬉々として突っ込んで行ったところ、車がズブズブと地面に沈んで行くのが分かり、青ざめました。

違和感を持った人が集まってきた

「そういえば昨日、大雨が降ったんだ...」

どんなにアクセルを踏んでも、ぬかるみにハマった車は簡単に動いてくれず、車外に出て女子二人、途方に暮れていました。

すると、付近を歩いていた観光客の方たちが違和感を持ったのか、10人ほど集まってくれたのです。

そして車救出作戦が始まりました。

ある方は後輪の滑り止めにと太い枝を置いてくださり、私が運転席でアクセルを踏み込み、友人やほかの方々は車のフロントから「せーの！」と車を押してくれました。

しかし、車はなかなかぬかるみから抜け出せず、アクセル音が虚しくひびくだけです。

「こちらで何とかするから」と言ったが

10分ほど経ち、「観光を楽しみに来た皆さんに申し訳ない」と思い、

「こちらで何とかするからもう大丈夫です」

と言ったところ、あるひとりの男性が、

「こんなところでこのままじゃ、何ともならないでしょ」

と言ってくださり、再びチャレンジすることになりました。

今度は私がフロントのど真ん中で力を込めて押すと、やっと車が押し出されたのです。

歓声が上がったのも束の間、丁寧にお礼を言う暇もないまま、皆さん去って行かれました。

あのとき、もし助けてくれる人が居なければ......JAFが到着するまで山中に取り残されて、1日が終わっていたことでしょう。

自分の無知さと人の親切さを実感しました。

あのとき、当たり前のように助けて下さった方々、本当にありがとうございました。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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