◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 セネガル５―０イラク（２６日、トロント競技場）

セネガルが５発大勝で初勝利。同組３位となり、決勝トーナメント（Ｔ）進出は他の組の結果を待つことになった。イラクは３戦全敗の最下位で大会を去った。

前半４分にＣＫからＭＦディアラが右足で先制した。後半１１分にＦＷサールが追加点を挙げると、勢いが止まらず大量５得点。１次リーグはフランス、ノルウェーに連敗したが、見事に立て直した。

各組３位のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できるが、試合終了時点で各組３位の中で５番手となった。前回大会は１次リーグを突破しており、２大会連続の決勝Ｔに望みをつないだ。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる