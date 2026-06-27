サウジアラビア

日本時間27日午前９時、Ｈ組のカボベルデとサウジアラビアがヒューストンで対戦する。予選で辛くも切符をつかみ、大会直前に監督交代へ踏み切ったＷ杯常連国と、カメルーンなどの強豪を退けて初出場を果たした人口約56万人の群島国家。決勝トーナメント進出を懸けてぶつかる対照的な両国をざっくり紹介する。

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アジア3次予選では日本、豪州の後塵を拝して3位に終わり、本大会出場は4次予選に持ち越し。最終的に総得点の差で辛くもW杯切符をつかんだ。「西アジアの雄」らしからぬ、パッとしない勝ち上がりだった。

本大会に向けても光明は見えない。以降の強化試合では敗戦が続き、4月中旬にはルナール監督の電撃解任が発表された。前回大会でアルゼンチンを撃破した名将を、大会まで2カ月を切ったタイミングで解任するあたりに、チーム状態の厳しさがにじむ。

後任を任されたヨルゴス・ドニス監督は、約10年間もサウジ国内クラブを渡り歩いてきた指揮官。代表メンバーの大半が国内リーグ所属選手で構成されるだけに、選手の特徴や扱い方を熟知している強みはある。

とはいえ、準備期間はあまりに短い。土壇場での方向転換が吉と出るのか。不安を抱えたまま本大会に臨む。

・過去最高 16強

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 アジア4次予選B組1位 8勝4敗6分

カボベルデ

カボベルデは北西アフリカの沖合に浮かぶ群島国家。国土は滋賀県ほどの広さで、人口は約56万人。サッカーファンにとっても、なじみが薄い存在だろう。

しかし、W杯への初出場は、“拡大大会”の恩恵にあずかったわけではない。アフリカ予選ではカメルーン、アンゴラといった強豪が同居するD組を堂々の首位通過。ホームでは5戦無敗かつ無失点と圧倒的な勝負強さで、新たな扉をこじ開けた。

快進撃の立役者はGKボジーニャだ。12年からA代表のゴールを守り続けてきた国民的英雄である。アンゴラを経て20代半ばで欧州へ渡ると、モルドバ、ポルトガル、キプロス、スロバキアと各国リーグを転戦。アフリカと欧州の双方で積み上げてきた経験値は侮れない。

この男がゴールにどっしり構える限り、初の大舞台でも簡単には揺るがない。世界を驚かせる可能性は十分にある。

・前回大会 予選敗退

・予選成績 アフリカ予選D組1位 7勝1敗2分