今週は活発な梅雨前線の影響で西日本を中心に記録的な大雨に見舞われました。きょう、大雨の中心は東海から関東で、大雨のピークを2回迎えそうです。広い範囲で警報級の大雨になるおそれがあります。

けさは関東南部中心に活発な雨雲がかかっていますが、今まさに1回目のピークを迎えています。今年一番の激しい雨、非常に激しい雨になっているところもあります。

大雨の原因が、梅雨前線と台風7号・8号の2つの台風です。この2つの台風が近づくタイミングで、大雨のピークを迎えそうです。1回目のピークが台風8号が近づく朝にかけてです。台風8号は、今後、速度を上げながら、日本の東を進み、温帯低気圧に変わる見込みです。東日本の太平洋側には朝を中心に最も近づくでしょう。2回目のピークは台風7号が近づく夕方から夜にかけてです。台風7号は、今後、台風8号を追いかけるように本州の南を進み、きょう夕方から夜にかけて、東日本の太平洋側に最も近づくでしょう。

まず、1回目のピーク、けさにかけて関東南部を中心に活発な雨雲がかかる見込みです。この予想より活発な雨雲が北へ広がる可能性があります。活発な雨雲がかからない地域も、昨夜は山梨を震源とする大きな地震がありました。少しの雨でも土砂災害などの危険が高まるおそれがあり、注意が必要です。朝、ピークを過ぎたあとも次々と雨雲が流れ込み、昼前後から西・東日本の太平洋側には活発な雨雲がかかるでしょう。夕方以降、東海や関東では大雨の2回目のピークを迎えそうです。雨雲自体がコンパクトでも、ひとたび中心付近の活発な雨雲がかかると、急に雨が強まって非常に激しい雷雨になり、一気に雨量が増えるおそれがあります。中心付近は風も強く、横殴りの雨になる所もあるでしょう。

【予想雨量（あす朝まで、最大）】

東海 250ミリ

関東甲信 200ミリ

近畿 150ミリ

【予想最大瞬間風速（きょう）】

東海、関東甲信 35メートル

四国、近畿 30メートル

【予想される波の高さ（きょう）】

東海、関東甲信 6メートル

四国、近畿 5メートル

関東では6月平年一か月分の雨量は150ミリ前後の所が多いですが、南部を中心にたった一日でそれに匹敵、上回る大雨になるおそれがあります。アンダーパスなど道路の冠水、地下街の浸水、土砂災害や河川の増水、沿岸部を中心に暴風や高波にも警戒が必要です。交通機関の乱れなどにもご注意ください。台風の進路や速度によって、雨雲のかかるタイミングや大雨エリアが南北にずれる可能性があります。最新の予報を確認してください。

きょうは、沖縄も夜ほど広い範囲で雨が降るでしょう。北日本は北海道を中心に昼頃までまとまった雨が降りそうです。西日本では大雨のピークを過ぎても、急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。

最高気温は、きのうと同じか高いところが多く、東北は大幅に高くなる予想です。鹿児島と宮崎に加えて、仙台で30℃、福島は31℃まで上がるでしょう。九州南部と東北で30℃以上の真夏日になりそうです。そのほかの地域は27℃前後のところが多く、台風が持ち込んだ暖かく湿った空気で、不快な蒸し暑さになる見込みです。熱中症にご注意ください。

【きょうの予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：20℃

青森 ：25℃ 盛岡：28℃

仙台 ：30℃ 新潟：26℃

長野 ：27℃ 金沢：26℃

名古屋：25℃ 東京：25℃

大阪 ：26℃ 岡山：27℃

広島 ：28℃ 松江：24℃

高知 ：29℃ 福岡：25℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃