■FIFAワールドカップ2026 グループI ノルウェー 1ー4 フランス（日本時間27日、ボストンスタジアム）

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ともに開幕から2連勝中のフランス（FIFAランク3位）とノルウェー（同31位）が対戦し、4ー1でフランスが勝利。グループ1位での突破を決めた。フランスは前半にウスマン・デンベレ（29）が1試合3得点のハットトリックを達成。2点リードで折り返した後半にも1点を加えた。

フランスのK.エムバペ（27）は今大会4得点、得点王争いでトップに立つL.メッシ（39、アルゼンチン）に1点差としている。一方、ノルウェーのE.ハーランド（25）も今大会が初出場ながら2試合連続2得点。同じく4得点を挙げている。世界最高峰のストライカーを擁する両チームの戦いは、勝てばグループ1位が決まる。

スタメン出場を果たしたK.エムバペに対し、E.ハーランドはベンチスタートとなった。前半開始直後、エムバペが右サイドをドリブルで駆け上がりシュート。惜しくもクロスバーに直撃しゴールとはならなかったが、大歓声が起こった。7分にはエムバペのパスを受けたウスマン・デンベレ（29）がドリブルで右サイドからペナルティエリアに侵入し、右足でのシュートをゴール左隅に突き刺した。フランスが先制点を挙げる。

さらに17分、スルーパスを受けたエムバペがペナルティエリア内に侵入し、シュートを放つがキーパーに止められた。フランスは20分、ユニフォームを引っ張られながらもエムバペがデンベレにパスをつなぐと、コントロールされた左足のミドルシュートで再びゴールネットを揺らした。デンベレの今大会3点目でフランスがリードを広げた。

しかし、その直後、アンドレアス・シェルデルップ（22）のパスを受けたセロ・アースゴール（24）に得点を決められ、ノルウェーに1点差に迫られた。それでも攻撃の手を一切緩めないフランスは32分、左サイドでボールを受けたデンベレがドリブルで中に切れ込み、左足でゴール左隅へ叩き込んだ。圧倒的な決定力を見せ、前半だけでハットトリックを達成した。このあとも攻め続けたフランスが前半を2点リードで折り返した。

後半の立ち上がりフランスはペナルティエリア内でファールを犯し、PKを与えてしまうがキーパーのマイク・メニャン（30）がゴールを死守。得点を許さなかった。19分、エムバペがハーフウェーライン付近からドリブルで持ち込みシュートを放つもゴールとはならなかった。27分にはスルーパスで抜け出したオスカー・ボブ（22）にフリーでシュートを打たれるがメニャンが再び好セーブ。ゴールを守った。試合終了間際にデジレ・ドゥエが1点を加えたフランスが勝利し、グループトップ通過を決めた。ハーランドを温存したノルウェーは2位での突破となった。

【グループI】

1位 フランス 勝ち点9

2位 ノルウェー 勝ち点6

3位 セネガル 勝ち点3

4位 イラク 勝ち点0