台風８号は２７日朝にかけて関東地方に接近した後、午前８時には水戸市の東１２０キロの海上を北東に進んでいる。

台風８号が日本から遠ざかっていく一方で、台風７号が夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みだ。

千葉県銚子市では午前６時５０分までの３時間降水量が１０１・５ミリとなり、この地点での６月の１位の値を更新。同県君津市でも同５時４０分までの３時間に８０ミリの降水量を記録するなどした。

台風７号は午前８時には高知県足摺岬の南約１６０キロの海上を時速４５キロで北東に進んでおり、中心の気圧は９９２ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。次第に速度を上げて午後６時には静岡県の石廊崎の南南西約７０キロに達するとみられる。

気象庁によると、２７日は東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所がある。２８日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東海地方２５０ミリ、関東地方南部と伊豆諸島２００ミリ、近畿地方と関東地方北部１５０ミリ、甲信地方１２０ミリ。

また、２７日は東日本太平洋側と西日本太平洋側では非常に強い風が吹き、予想される最大風速（最大瞬間風速）は東海地方２５メートル（３５メートル）、関東地方の海上と伊豆諸島で２５メートル（３５メートル）、近畿地方と四国地方が２０メートル（３０メートル）。