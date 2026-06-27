お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の6月28日放送回は、北海道帯広市で羊牧場を営む夫妻が登場します。



【写真】本物の羊も登場…スタジオ騒然！

夫婦そろってフワフワ衣装で登場

スタジオに夫婦そろってふわふわの羊毛衣装で登場すると、そのかわいらしさにMCの井上さんは思わず見とれてしまい、大事な「お名前とお年からどうぞ」を忘れるハプニング。これには、藤井さんも「めちゃくちゃ大事な仕事ちゃうの！」と椅子から崩れ落ちました。



2人が営むのは、東京ドームおよそ2個分の広さを誇る「愛二牧場」。約300頭の羊を飼育しており、朝8時の餌やりから、健康チェック、年に1度の毛刈り、羊舎の掃除、羊毛の選定まで…。帰宅できるのは夜7時半。365日、羊と向き合う日々を送っています。



牧場を見守る夫の父は日ごろから、羊の飼育について「羊バカじゃないと飼えない」と語っています。夫自身も「あまり自覚はない」としながら、「周りから見たら羊バカかもしれない」と笑顔。そんな“羊バカ”な夫婦にとって、羊に囲まれて妻の手作りベーグルを食べたり、ギターとウクレレで弾き語りをしたりする休憩時間が、何よりの癒やしになっているそうです。



もちろん恋のキューピッドは羊

2人の恋のキューピッドは、もちろん羊でした。広島県出身の妻は、大学生のころに「自給自足的な暮らしがしたい」と思い立ち、全国を約8カ月かけて転々とする旅へ出ました。その途中、北海道で出会った羊飼いに誘われて移住し、羊と暮らすうちに、もふもふのフォルムや少しマヌケなところまで、羊の魅力にどっぷりハマっていきました。



その後、羊好きの友人の勧めで「愛二牧場」を訪れ、夫と出会います。第一印象は少し寡黙で、名前の響きも相まって“侍みたいな人”でしたが、手をかけて育てられた羊たちの姿を見て、「すごく羊のことを思っている人なんだ」と感じ、妻の方からInstagramの交換を申し出ました。一方の夫も、羊の群れの中でニコニコとたたずみ、まるで群れの一員のように振る舞う妻の不思議な魅力に、目を引かれていました。



夫の面白インスタ投稿に妻ぞっこん

さらに妻の心を大きく動かしたのが、夫のInstagramの投稿でした。棚の中に入った羊の写真に「#なぞなぞ」「#棚の中に羊がいます」「#これなあに」と添えられていて、その答えのくだらなさに藤井さんは「北海道に帰れ！」と絶叫。しかし、妻にはこれが刺さり、夫への好感度が一気に上がりました。



牧場を訪れるたび、妻は夫の羊に対する知識と誠実さにもひかれていきます。羊の表情を見れば、体調の変化まで分かるといい、羊のことを真剣に教えてくれる姿に尊敬が深まり、やがて2人は、羊と人が笑顔になれる場所を作りたいという夢を共有するように。その思いが重なり、夫は結婚を前提に交際を申し込みました。



結婚パーティーも「羊づくし」

番組では、“羊づくしの結婚パーティー”の模様も紹介します。会場は、羊を放す草原でした。新郎新婦は、なんと軽トラで入場し、ケーキ入刀ならぬ「ファースト毛刈り」や、フラワーシャワーの代わりには、牧場の羊の毛を使った「羊毛シャワー」で盛り上げます。さらに、指輪の交換では、背中に小さな箱を背負った羊が指輪を運ぶはずが、花嫁メイクがしっかりしすぎて、羊が妻を認識できないハプニングも。それでも無事に指輪は届けられ、唯一無二の結婚パーティーとなりました。



パーティーには、妻が大好きな祖母も出席。足腰が悪い中、杖をついて来てくれたそうで、今も会うたびに「すっごくよかった」と涙を流して喜んでくれるとか。妻は、祖母孝行にもなったと振り返ります。



「羊と人が笑顔に」2人の夢へ着々

番組後半では、夫妻が牧場内で運営する宿泊施設「ベルダのおやど」も紹介。牧場に泊まりながら、羊のミルクやりなどのお世話や、大自然の中で羽を伸ばす特別な体験ができる場所で、2人が語っていた夢は少しずつ形になり始めています。



さらにスタジオでは、妻へのサプライズが。祖母から預かった手紙を届けるために現れたのは、なんと本物の羊。夫に連れられて登場し、背中に載せた箱から手紙が取り出されると、そこには幼いころから人懐っこく、夢を追ってさまざまなことに挑戦してきた妻を、祖母がずっと心配しながらも応援してきた思いがつづられていました。



羊に導かれて出会い、羊への愛で距離を縮め、羊づくしの結婚パーティーで夫婦になった2人。北海道の大自然の中で、羊とともに夢を育てる「羊大好き夫妻」の“運メェ〜的”な新婚生活が描かれます。