スズキ現行型「スイフト」向けボディキット発表

スズキは2026年6月24日、現行型「スイフト」向けの新たなカスタマイズ用品として、AWIN（エーウィン）社が製造する「SUZUKI SPORT ボディキット」の取り扱い開始を発表しました。

この製品は、スズキ独自の推奨アイテム枠である「スズキセレクトプラス用品」として設定され、全国の販売店にて購入および装着が可能です。

【画像】これがスズキ「スイフト」の新作ボディキットです（32枚）

AWIN社は、スズキの純正アクセサリー開発などを手掛けるパートナー企業発のブランドであり、製品のデザインから製造工程までを一貫して担っています。

これにより、ベース車両のデザインとの高い親和性を実現しているほか、メーカー推奨用品として展開されることで、品質面や取り付け時の信頼性が担保されている点が特徴です。

本製品の市販化の背景には、2026年4月19に富士スピードウェイで開催された自動車イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」での反響があります。

同会場のスズキブース周辺で併催されたスイフトオーナー向けのミーティングにて、参考出品車「SWIFTエアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」が初公開され、来場者から高い評価と市販化の要望が多数寄せられた結果、商品化に至りました。

このSUZUKI SPORT ボディキットの仕様は、車体下部を引き締める黒基調の専用エアロパーツと「SUZUKI SPORT」エンブレムによって構成されています。

価格（消費税込）は、「SUZUKI SPORT フロントアンダースポイラー by AWIN」「SUZUKI SPORT サイドアンダースポイラー by AWIN」「SUZUKI SPORT リヤアンダースポイラー by AWIN」の3点セットで、19万8000円に設定されています。