金子駆大は33位で決勝ラウンド進出 星野陸也、桂川有人はともに予選落ち
＜イタリアオープン 2日目◇26日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドが終了した。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を飾り、出場2試合連続優勝がかかる金子駆大は、22位タイで迎えたこの日、5バーディ・3ボギーの「69」でプレー。トータル5アンダー・33位タイで決勝ラウンドへ進出した。カットラインはトータル3アンダーの58位タイ。71位から巻き返しを図った星野陸也は、4バーディ・4ボギーの「71」と須戸を伸ばせず、トータル1アンダー。125位タイで出た桂川有人は1バーディ・4ボギーの「74」とスコアを落とし、トータル5オーバーで、ともに予選落ちとなった。LIV選手のホアキン・ニーマン（チリ）が「63」をマークし、トータル15アンダーで単独首位に浮上。トータル13アンダー・2位タイにアンヘル・アヨラ・ファネガス（スペイン）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イタリアオープン 2日目の結果
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
＜速報中＞KPMG全米女子プロ リーダーボード
松山＆久常出場 PGA高額賞金大会のリーダーボード
国内女子ツアーは台風接近で3日目の中止を発表 第2Rの競技は日曜日に再開予定、予備日使用の72H完遂目指す
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