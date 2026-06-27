プロ野球・DeNAの相川亮二監督が6月に新加入したエンカーナシオン選手についてコメントしました。

26日に予定されていたDeNA対巨人の10回戦が雨天のため中止になり相川監督が取材に対応、この日の中止について「交流戦が明けて、そんなにタイトなスケジュールではないですけど、チームとしてなかなか勝てていないという現状があって、そういう点も含めて、もう一度調整し直す時間にはなると思います。有効に使うのは間違いないです」と語りました。

エンカーナシオン選手はファームで3試合連続安打をマーク。直近24日のヤクルト戦では2安打を放つなど調子をあげています。

1軍合流について相川監督は「見えてきています。考えてもいます」とコメント。時期について30日の広島戦あたりかと聞くと、「いいところですね」とニヤリと笑い、「可能性は十分あります」と話しました。

牧秀悟選手の状態については「状態もいいですし、こういう休養日になる日が運良く取れていますし、あえて無理やり休養日を取るという選択肢は現状ないのかなと思います」と語りました。