◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム（27日、ベルーナドーム）

西武の隅田知一郎投手が26日の練習後、翌日の日本ハム戦へ向け意気込みを語りました。

隅田投手は前回20日のオリックス戦で9回115球、被安打3、8奪三振で完封勝利。今季6勝目（3敗）をマークしました。

チームは前カードの楽天戦で3連敗、2位のソフトバンクが迫ってきている状況について「抜かれないようにやるだけだと思います。ソフトバンクに投げる機会がないですけど目の前の相手にしか勝負できないのでなんとかしたい。どこが来ても勝っていきたい」と語りました。

日本ハムの打線については「見ての通り化け物ばっかりです。（スイングの強さは）12球団トップだと僕は思います」とコメントしました。

また、現在行われているサッカーのワールドカップの話題となり、日本代表の結果を「速報だけみました」と話した隅田投手。サッカーはそこまで詳しくないと話しつつ「僕はフランスが優勝すると思っています。トーナメントを見ても一番いいところに入っているのかな」と話しました。