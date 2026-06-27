◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 セネガル５―０イラク（２６日、トロント競技場）

Ａ組３位韓国の決勝トーナメント（Ｔ）進出が崖っぷちに追い込まれた。Ｉ組でセネガルがイラクに５―０で大勝。勝ち点３で並ばれ、得失点差で下回った。

各組３位のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できるが、すでに３チームが進出を確定させ、勝ち点３、得失点差ー１の韓国は各組３位の中で苦しい立場にあったが、セネガル戦の結果で７番手に後退。３位突破がさらに厳しくなった。その後に行われたＨ組ではウルグアイが破れて勝ち点２の３位に終わったため、韓国の７番手は変わらなかった。

韓国は１次リーグＡ組を１勝２敗で終了。２４日（日本時間２５日）に行われた第３戦の南アフリカ戦では引き分け以上で決勝Ｔ進出が決まったが、まさかの敗北で３位に転落していた。

残り４組のうち２組で３位チームが勝ち点４以上、もしくは勝ち点３で得失点差ゼロ以上になった場合、韓国の敗退が決まる。

◇各組３位の順位（Ｈ組第３戦終了時）

位 国名 勝点 得失差

〈１〉スウェーデン ４ ０

〈２〉エクアドル ４ ０

〈３〉ボスニアＨ ４ −１

〈４〉パラグアイ ４ −２

〈５〉セネガル ３ ＋２

〈６〉※クロアチア ３ −１

〈７〉韓 国 ３ −１

〈８〉※アルジェリア ３ −２

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〈９〉スコットランド ３ −３

〈１０〉※ベルギー ２ ０

〈１１〉ウルグアイ ２ ー１

〈１２〉※コンゴ １ −１

※は２試合のみ

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる