◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦　セネガル５―０イラク（２６日、トロント競技場）

　Ａ組３位韓国の決勝トーナメント（Ｔ）進出が崖っぷちに追い込まれた。Ｉ組でセネガルがイラクに５―０で大勝。勝ち点３で並ばれ、得失点差で下回った。

　各組３位のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できるが、すでに３チームが進出を確定させ、勝ち点３、得失点差ー１の韓国は各組３位の中で苦しい立場にあったが、セネガル戦の結果で７番手に後退。３位突破がさらに厳しくなった。その後に行われたＨ組ではウルグアイが破れて勝ち点２の３位に終わったため、韓国の７番手は変わらなかった。

　韓国は１次リーグＡ組を１勝２敗で終了。２４日（日本時間２５日）に行われた第３戦の南アフリカ戦では引き分け以上で決勝Ｔ進出が決まったが、まさかの敗北で３位に転落していた。

　残り４組のうち２組で３位チームが勝ち点４以上、もしくは勝ち点３で得失点差ゼロ以上になった場合、韓国の敗退が決まる。

◇各組３位の順位（Ｈ組第３戦終了時）

　位　　　国名　　　勝点　得失差

〈１〉スウェーデン　　４　　０

〈２〉エクアドル　　　４　　０

〈３〉ボスニアＨ　　　４　−１

〈４〉パラグアイ　　　４　−２

〈５〉セネガル　　　　３　＋２

〈６〉※クロアチア　　３　−１

〈７〉韓　　　国　　　３　−１

〈８〉※アルジェリア　３　−２

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〈９〉スコットランド　３　−３

〈１０〉※ベルギー　　２　　０

〈１１〉ウルグアイ　　２　ー１

〈１２〉※コンゴ　　　１　−１

※は２試合のみ

　◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

　▽１位＆２位　⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

　▽３位通過チーム　全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる