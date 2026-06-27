メッツが２６日、成績不振のためカルロス・メンドサ監督を解任した。選手育成部門副社長で元パドレス監督のアンディー・グリーン氏が暫定監督として指揮を執る。

チーム総年俸が３億５８１０万ドル（約５７９億円）でドジャースを上回る球界トップ。今季は４月上旬に貯金２から１２連敗で下位に転落。現在も６連敗中で現在３４勝４７敗、ナ・リーグ東地区最下位に低迷している。スターンズ編成本部長は記者会見で「今季の成績は、我々が球団組織として成し遂げてきた進歩を反映しているとは考えていない。この成績が到底容認できるレベルにないことも明白だ」と話した。

メジャーでの監督交代は今季３人目。４月２５日にレッドソックスがＡ・コーラ監督を、同２８日にフィリーズがＲ・トムソン監督を、いずれも成績不振のため解任している。フィリーズは早めの決断が功を奏したか、貯金９で、首位ブレーブスに４ゲーム差の２位につけている。

メッツ監督の途中交代は２００８年５月のＷ・ランドルフ監督以来。メンドサ監督の２年半での２０６勝１９９敗、勝率５割９厘は、球団史上２５人の監督の中で７番目に高かった。

今季のメッツは投打ともに不振で、１試合あたり４・０５得点はメジャー３０球団中２４位。チーム打率２割３分１厘は２６位、ＯＰＳ・６７５は２９位。先発投手防御率４・９０は２８位。リリーフ防御率３・４０だけが５位と好調だった。

メンドサ監督はヤンキースのベンチコーチを４シーズン務めた後、２３年１１月に就任した。

スターンズ氏は「明らかに我々は期待に応えられなかった。それでも、ロッカールームにいる選手たちの才能には自信を持っている。しかし、信じるだけでは結果は出ない。もっと良いプレーが必要だ。もっと良い結果を出さなければならない」と立て直しを誓っていた。