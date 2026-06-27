・「環境のために意識することは？」の結果は…

・1位 ゴミを減らす 41%

・2位 省エネ 27%

・3位 ムダ買いしない 20%

・4位 野菜を使い切る 9%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「環境のために意識することは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「環境のために意識することは？」