お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が26日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。シンガポールの国民食に感動する場面があった。

今回は「航空業界SP」と題して、俳優の風間俊介の旅に密着。その2日目には、番組開始11年目にしてMCの設楽が初めてロケに緊急参戦し、2人での「シンガポール弾丸旅」が実現した。

シンガポール到着後、二人はマリーナベイ・サンズを背景にマーライオンの前で記念撮影を行うなど、つかの間の観光を満喫。その後、高級住宅街として知られるシグラップ地区に店を構える、ミシュラン・ビブグルマンに3年連続で掲載されている名店を訪れた。

設楽はVTRを見守るスタジオの出演者に対し、「ここもう…みんな絶対に覚えておいた方がいい。超うまい」と手放しで推奨。このお店で2人は店員から勧められたシンガポールの国民食と言われる「ナシレマ」を注文した。

ココナツミルクで炊き上げたライスに、香ばしいフライドチキン、そして旨辛いチリソース「サンバル」などを混ぜ合わせるスタイルに、設楽は一口食べるなり「めちゃくちゃうまい！うまー！」と感動。隣の風間も「うまっ！」とその衝撃的なおいしさに目を丸くした。

2人の食べっぷりにスタジオも興味津々となる中、設楽は「これマジでうまい。食べてほしいよ。こういうのがいっぱいあるんだろうけど、ここのやつがやっぱり飛び抜けてうまいみたい」と伝えた。さらに、「旅行（シンガポール）に行ったら絶対リピートすると思う。もしここに出会ったら。2回食べたい」と絶賛した。