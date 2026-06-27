来年春のリニューアルオープンを目指す高松市の新屋島水族館です。休館してから1年あまり、屋島山上では、水槽の制作が始まっています。手がけるのは、世界各国の水族館に携わってきた香川県内の企業です。

▶【画像を見る】「みかんの皮みたい」？独自技術で製造したアクリルパネルとは

水槽となるアクリルパネルが到着

高松市の屋島山上に大きな荷物を積んだトラックがやってきました。工事現場から新しい建物が姿をのぞかせる新屋島水族館です。この日初めて、水槽となるアクリルパネルが運ばれてきました。

いよいよ工事も大詰め。2つある新しい建物のうちB棟では、水槽の制作が始まっていました。何枚にも分かれたパネルを組み合わせて1つの水槽をつくります。1枚ずつ手作業で、何時間もかけて設置場所に動かしていきます。

（NIPPURA 敷山祐也営業部長）

「ものによりますが、重いものだったら1トンから2トンになります。トラックで運べるサイズが決まっているので、現場で接着するために分割して運んでいます」

休館中は高松市中央卸売市場旧青果棟などで生き物を飼育

昨年4月に休館した新屋島水族館。建物の改修と並行して屋島山上と高松市中央卸売市場旧青果棟の2か所で生き物を飼育するなど、この1年、前例がない手探りの作業を続けてきました。

香川県でアクリルパネルを製造している「NIPPURA」です。



新屋島水族館を運営する親会社で、今回のリニューアルを主導しています。新屋島水族館で使うパネルの多くがここで作られているといいます。

（NIPPURA 敷山靖洋社長）

「製造拠点が三木町とさぬき市志度と、あと神戸と沖縄にあります。それぞれでつくったものをそれぞれの場所で保管している」



敷山社長の案内で見せてもらったのは、まだ、組み立てる前で工場に保管してある新屋島水族館のメイン水槽に使われるアクリルパネルです。

約3か月かけて制作した1枚とは

厚さが異なるアクリルパネルを組み合わせて作られたもので、これまで培ってきた技術を結集。約3か月かけこの1枚を制作しました。



（NIPPURA 敷山靖洋社長）

「単なるカーブパネルではないんですよ。みかんの皮みたいになっているでしょ。この技術はそこらではできない、うちだけの技術」

このメイン水槽、最終的な形状はまだ秘密ということです。世界62か国で400以上の施設を手がけた企業ならではの水族館にしていきたい、と意気込んでいます。

（NIPPURA 敷山靖洋社長）

「日本のほかの水族館とは少し違う展示というか。世界中の情報の中の取捨選択した良い部分を身の丈に合ったスケール感で導入していく」

「こんな水槽があるんだ すごいな」と思ってほしい

先月下旬、新屋島水族館のB棟で作っていた水槽の組み立てが終わろうとしていました。3日かけて4枚のアクリルパネルを組み立てました。水族館に訪れる人が最初に目にすることになる水槽です。

（NIPPURA 敷山祐也営業部長）

「これからアクリルパネルを接着します。そうするとこれが1枚になり、水槽になるので、そこから台に入れて水槽を完成させる状況です。まだ少し先の話ですが、客が来ていろんな人に見てもらい、こんな水槽があるんだ、すごいなと思ってもらえたら」



イメージしていたものが少しずつかたちに。今回、組み立てた水槽では大型の淡水魚が展示されることになっています。



（NIPPURA 敷山靖洋社長）

「勝負はこれからです。ここからどういった展示やデザインにしていくか。生物をどのように導入して、どういうかたちで見せていくか。これから魂を入れていって、美しく着飾る部分の化粧もしっかり仕上げていき、オープンに向かわないといけない」

世界の水槽を手がけてきた香川県の企業が仕掛け人となり、生まれ変わる水族館です。来年春のリニューアルオープンに期待が高まります。