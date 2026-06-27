セネガルが５発圧勝！ 勝点３で決勝Ｔ進出に望みをつなぐ。イラクは３連敗で敗退【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月26日、グループステージＩ組の最終節が開催。セネガル代表対イラク代表の一戦が、トロント・スタジアムで行なわれた。
開始４分、さっそく試合が動く。先制したのはセネガル。Ｌ・カマラの右CKにセックが打点の高いヘッドで合わせ、シュートはＨ・ディアラに当たってネットを揺らした。
先手を取られたイラクは13分に１人、少なくなる。自陣エリア手前で、マネを後ろから引っ張る形で倒してしまったスラカにレッドカードが提示される。
数的不利のイラクだが、それを感じさせないアグレッシブさで、まずは同点を狙いに行く。ポゼッションでやや劣勢のセネガルは、効率的な攻撃でチャンスの数では上回る。
迎えた後半、56分にセネガルが追加点を挙げる。ニアゾーンに進入したＬ・カマラの折り返しをＩ・サールが押し込んだ。
さらに59分には、Ｐ・ゲイエの鮮やかなミドルシュートでリードを３点に広げる。27歳のレフティは、71分にも強烈な一撃を突き刺し、自身２点目をマークする。
その後も試合を優位に進めたセネガルが、82分にＩ・エンディアイエのゴールで加点。５−０の完勝を収めた。
セネガルは今大会初勝利を挙げ、勝点３で得失点は＋２。決勝トーナメント進出に望みをつないだ。一方のイラクはグループステージ３連敗で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始４分、さっそく試合が動く。先制したのはセネガル。Ｌ・カマラの右CKにセックが打点の高いヘッドで合わせ、シュートはＨ・ディアラに当たってネットを揺らした。
先手を取られたイラクは13分に１人、少なくなる。自陣エリア手前で、マネを後ろから引っ張る形で倒してしまったスラカにレッドカードが提示される。
迎えた後半、56分にセネガルが追加点を挙げる。ニアゾーンに進入したＬ・カマラの折り返しをＩ・サールが押し込んだ。
さらに59分には、Ｐ・ゲイエの鮮やかなミドルシュートでリードを３点に広げる。27歳のレフティは、71分にも強烈な一撃を突き刺し、自身２点目をマークする。
その後も試合を優位に進めたセネガルが、82分にＩ・エンディアイエのゴールで加点。５−０の完勝を収めた。
セネガルは今大会初勝利を挙げ、勝点３で得失点は＋２。決勝トーナメント進出に望みをつないだ。一方のイラクはグループステージ３連敗で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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