W杯敗戦の裏で輝く美貌…韓国人チアリーダーの“ピタピタ”Tシャツ姿にファンも虜

韓国人チアリーダーのチュ・イェジが、サッカーワールドカップに出場中の自国代表を応援して話題だ。

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チュ・イェジは6月25日に自身のインスタグラムを更新。「韓国の選手たちお疲れ様でした！♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、「TEAM KOREA」と書かれた赤いTシャツにデニムを合わせた衣装で、韓国国旗のフラッグを手にさまざまなポーズを取るチュ・イェジが写っている。悪魔の角のカチューシャをし、顔にはフェイスペイントを施し、愛らしい表情でカメラを見つめている。

身長170cmなだけあってスラリと引き締まったプロポーションが際立つのはさることながら、タイト目なTシャツからはボリューミーさもあらわになり、多くのファンを虜にさせた。

なお、この日は韓国代表が北中米ワールドカップ・グループステージ最終節で南アフリカと対戦し、1-0で敗れていた。

（写真＝チュ・イェジInstagram）

チュ・イェジは2000年9月4日生まれの25歳で、2025年9月にチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグのFCソウル、プロ野球KBOの斗山ベアーズ、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、女子部のGSカルテックス・ソウルKIXXでチアを務めている。