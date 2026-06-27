「チームに迷惑をかけてしまった」なぜ急に？ 日本代表MFを襲った“まさかの事態”に本人が謝罪「いきなりあれでやれと言われて…」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に被弾し、１−１のドローに終わった。
この試合に左シャドーで先発した中村敬斗は、いつものソックスを下げるスタイルを主審から注意され、履き替えるためにピッチを離れることになった。
「まぁまぁ、ちょっと確認しないといけないし。本当に、２〜３分は抜けていたので、チームに迷惑をかけてしまって、申し訳ない気持ちはあるので。ちょっと答えづらいですね」
長いソックスでのプレーについては、「まぁまぁまぁ...本当に難しい...３年以上あれでやっているので。いきなりあれでやれと言われて、ちょっと困惑はしていますね。でも、本当に、ちょっと話し合いたいと思います」と戸惑いを隠せなかった。
これまでの２戦でも、試合前のチェックでも問題はなかった。
「まぁ、細かくはちょっとわからないですけど。第１試合、第２試合とやっていたので。何とも言えないですね。本当に確認するしかないです」
なぜこの一戦だけ、注意を受ける事態となったのか。そして、次戦はどうなるのだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に被弾し、１−１のドローに終わった。
この試合に左シャドーで先発した中村敬斗は、いつものソックスを下げるスタイルを主審から注意され、履き替えるためにピッチを離れることになった。
長いソックスでのプレーについては、「まぁまぁまぁ...本当に難しい...３年以上あれでやっているので。いきなりあれでやれと言われて、ちょっと困惑はしていますね。でも、本当に、ちょっと話し合いたいと思います」と戸惑いを隠せなかった。
これまでの２戦でも、試合前のチェックでも問題はなかった。
「まぁ、細かくはちょっとわからないですけど。第１試合、第２試合とやっていたので。何とも言えないですね。本当に確認するしかないです」
なぜこの一戦だけ、注意を受ける事態となったのか。そして、次戦はどうなるのだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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