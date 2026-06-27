日経225先物：27日夜間取引終値＝変わらず、6万9610円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比変わらずの6万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては249.12円高。出来高は1万5667枚だった。
TOPIX先物期近は3992.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIX現物終値比29.14ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69610 +0 15667
日経225mini 69620 +5 279457
TOPIX先物 3992.5 +11.5 14911
JPX日経400先物 36170 +50 582
グロース指数先物 676 +8 621
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3992.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIX現物終値比29.14ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69610 +0 15667
日経225mini 69620 +5 279457
TOPIX先物 3992.5 +11.5 14911
JPX日経400先物 36170 +50 582
グロース指数先物 676 +8 621
東証REIT指数先物 売買不成立
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