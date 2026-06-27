　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比変わらずの6万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては249.12円高。出来高は1万5667枚だった。

　TOPIX先物期近は3992.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIX現物終値比29.14ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69610　　　　　　+0　　　 15667
日経225mini 　　　　　　 69620　　　　　　+5　　　279457
TOPIX先物 　　　　　　　3992.5　　　　 +11.5　　　 14911
JPX日経400先物　　　　　 36170　　　　　 +50　　　　 582
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　+8　　　　 621
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース