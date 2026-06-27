6月27日（土）夜11時30分から、佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』が放送される。この番組は、今日本中で注目されている「推し」の魅力を自由に調査し紹介するトークバラエティー。今回は、地方を中心に展開し東京にも進出している「ご当地回転寿司チェーン店」に焦点を当てる。東北・関東・北陸・関西など地域特有の食材を活かしたチェーン店が勢力を拡大中で、手軽に個性豊かな味を楽しめる。スタジオにはご当地回転寿司に興味を持つお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、回転寿司評論家の米川伸生、そして週2～3回通うメイプル超合金の安藤なつが出演。おすすめチェーンが集う「ご当地回転寿司甲子園」を開催し、各店の看板商品を試食しながら優勝を決める。強豪チェーンの勝負の行方に注目が集まる。

”おしつじさん”イチオシのご当地チェーン店4つを紹介。

さまざまなご当地チェーンの寿司を実食！①【鮮度抜群！ 冷凍しない獲れたてのおいしさ】、②【国境超えて産地直送！デカすぎる寿司ネタ】③【北陸から門外不出のレアネタ登場！ 高級店さながらのネタを提供】、④【お手頃価格で楽しめる生けすから即出し贅沢ネタ！】という4つの推しポイントを解説していく。

4社4様の“推しポイント”を徹底深掘り！



東北を代表してまずエントリーしたのは、宮城県に本店を構える「廻鮮寿司 塩釜港」。塩釜港は生マグロの水揚げ量が日本有数であることから、冷凍せずにそのおいしさを十分に堪能できる生の状態でマグロを提供するのがこだわりだそう。

大トロを実食した佐久間は「これマジで放送される前に行こ」と、こっそりプライベートで訪れたいと語るほど絶賛！

さらに関東で90店舗以上展開する「すし銚子丸」からは、産地のノルウェーから一切冷凍しない状態で輸入されるという、鮮度抜群のオーロラサーモンの寿司が登場。

ケムリも「お～！ 食べたことない！」と、その未知のおいしさを堪能した。

さらに北陸代表として紹介する「金沢まいもん寿司」からは、北陸から門外不出といわれる“幻の食材”である「ガスエビ」を使った寿司が登場。甘エビよりも甘いというその味わいに佐久間も「んん！ あっま 」と驚きの声をあげるほどだった。

関西代表の「廻転寿司CHOJIRO（チョウジロウ）」では、最高鮮度とうたわれるいけすの中の泳がしアジを、丸々1匹さばいたぜいたくな6貫セットの寿司が。

高級寿司店並みのぜいたくな寿司ネタが、驚きの低価格で楽しめるということで、「えー安 すげえ」と、佐久間とケムリも仰天するのだった。

4つの強豪チェーン店の中から2人が“推し”に選ぶのはいったいどこなのか……？

放送後からTVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信！