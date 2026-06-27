指揮官の助言にこたえられるか──。ソフトバンク―ロッテ戦（２６日、ＺＯＺＯマリン）は悪天候により雨天中止となった。小久保監督は「今日は野手陣には休んでもいいと言ったけど」と説明したが、多くの選手が球場を訪れて室内練習場で汗を流した。

そんな中で指揮官がマンツーマン指導を行ったのが、海野隆司捕手（２８）だった。室内練習場で一緒にキャッチボールやノックを行うと、ティー打撃の最中には身ぶり手ぶりを交えながら打撃指導。５１試合に出場するも打率１割７分８厘と、なかなか快音が聞かれない背番号６２に熱い視線を送った。主に伝えたのは「チャンス時の打席での姿」だった。

「普段とチャンスの時とで、打席での姿が全然違うぞ」。２５日のオリックス戦（みずほペイペイ）では同点の一死二、三塁の絶好機で打席に立つも、高めの直球になすすべなく空振り三振。その後、結果的にチームは勝ち越したものの、最低限の役割を果たせなかった。小久保監督は「（頭の中が）パニックになっている。見たらわかる」と語り、この日は力みから生じる打撃フォームのズレなどを指摘したという。

昨年、リーグ連覇と日本一に貢献した扇の要。それでも指揮官は今季の正捕手争いに、昨年ほぼ度外視した「打撃面」の要素を加えて奮起を促した。５月中旬からはトレードで加入した山本祐がバットでも強い存在感を発揮。「打てる捕手」の重要性が増す中で指揮官の目に映った好機での姿が、この日の直接指導を生んだ。

海野自身もその原因は理解している。「技術はもちろんだけど、メンタルです」。鷹の将からの助言を生かして一つ一つ課題をつぶし、攻守で存在感を強めることができるか。