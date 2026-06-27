日本を代表する芸能一家で育ったモデル、プロバスケ選手を目指して渡米した過去
モデルのUTAが、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
UTA ＝テレビ朝日提供
本木雅弘と内田也哉子を両親に持ち、祖父に内田裕也さん、祖母には樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育ったUTA。家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母・樹木さんとの深い絆を語る。
さらに、祖母と2人で入学手続きに行ったスイスの名門学校への留学エピソードや、プロバスケットボール選手を目指してアメリカのエリート校へと渡った本気のバスケットボール人生にも迫る。
また、モデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しについてや芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある父からの言葉についても明かした。
UTA ＝テレビ朝日提供
本木雅弘と内田也哉子を両親に持ち、祖父に内田裕也さん、祖母には樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育ったUTA。家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母・樹木さんとの深い絆を語る。
さらに、祖母と2人で入学手続きに行ったスイスの名門学校への留学エピソードや、プロバスケットボール選手を目指してアメリカのエリート校へと渡った本気のバスケットボール人生にも迫る。
また、モデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しについてや芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある父からの言葉についても明かした。