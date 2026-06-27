今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿された、ベルを使って飼い主さんを呼ぶ猫ちゃんの様子です。記事執筆時点で2.7万回再生を記録し、「IQ高い」「表情や動きが人間っぽい」「仕草どれをとっても可愛らしい」といった声が寄せられています。

【動画：『人間を呼ぶためのベル』を猫に与えた結果→隣の部屋に移動したら…想像以上に『賢い行動』】

飼い主さんを呼ぶためのベルが登場

登場するのは、ミヌエットのみにら君と飼い主さんです。この日、飼い主さんは隣の部屋で仕事をすることになりました。何かあったときに呼べるよう、飼い主さんはみにら君に小さなベルを用意したといいます。

みにら君はベルに近づいて確認すると、置かれたベルの近くに座ったそう。飼い主さんが少しずつ離れていく間も、じっと見上げていたといいます。状況を理解しているかのような、落ち着いた様子を見せていました。

カメラに急接近する自由な姿も

飼い主さんが隣の部屋へ移動すると、みにら君は部屋の中をうろうろ。ドアの方へ向かったり、設置されたカメラに急接近したりと、自由に過ごしていたそうです。まん丸の瞳でじっと見つめるドアップの表情に、思わず頬がゆるみます。

やがて、みにら君はベルの前へ戻りました。カメラ目線でウインクのような表情を見せたあと、前足でベルを鳴らします。戻ってきた飼い主さんを落ち着いて見つめる姿は、呼び方を分かっているかのようでした。

何度も呼んだあとの気まぐれな反応

飼い主さんはみにら君をなでると、再び隣の部屋へ戻っていきました。みにら君は前足を舐めながら毛づくろいを始めたのだとか。しかし、しばらくすると前足でベルを引き寄せ、再びチーンと鳴らしたそうです。

ベルの音を聞いた飼い主さんは、またみにら君のもとへ。なでてもらったみにら君は、飼い主さんが離れると再びベルをチーン。前足でベルを引き寄せる仕草も見られ、みにら君の賢さと器用さに驚きます。

みにら君がベルを鳴らすたび、飼い主さんはそばへ戻っていたそうです。ところが、飼い主さんが構おうとすると、みにら君は前足で払うような反応を見せることも。呼んでおきながら少し迷惑そうにする、気まぐれなみにら君なのでした。

投稿には「ベルをスライド→チ～ンするみにらくんかわいいwww」「ベルで使用人を呼び出すみにら君」「鳴らしても来るだけ？何か持ってくるものあるでしょ！って思ってそう」「ベルの使い方がわかるみにら君って本当賢い」「ドアップ丸顔かわいいなぁ…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、ミヌエットのみにら君と飼い主さんの日常の様子が投稿されています。子猫時代から現在まで、みにら君の愛らしい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。