大慌てで「ケージを開けて！」とアピールする子猫…。必死すぎる姿が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「安心してください、あいてますよ」「こっちあいてるよーと導きたいです」「一生懸命過ぎて、横が見えてないー」といったコメントが集まっています。

【動画：『あけてー』と訴えるように『全力でアピールする子猫』→すぐ横を見ると…まさかの光景】

開いているのに！？大慌ての子猫

Instagramアカウント「ひろまろすぎ」に投稿されたのは、慌ててしまった子猫の姿です。「ミー！ミー！」と高い声で鳴いているのは、保護子猫の「彦星」くん。ケージの中で立ち上がり「あけてー！」というように訴えていますが、実はケージの扉は開いていたのだそう。

隣を見ればすぐに気が付きそうですが、ケージから出たいという気持ちが先走ってしまったのか、彦星くんの目には入らなかったようです。お茶目で一生懸命な姿に、思わず胸がキュンとしてしまいますね！

ミルクのときも大慌て！

彦星くんは、投稿者さんがスタッフを務める保護猫団体に保護されたのだそう。当時、シェルターにはなんと21匹もの子猫が一度に保護されたといいます。投稿者さんはそのうちの4匹を預かり、日々愛情を込めてお世話をされていたそうです。

彦星くんたち子猫は、ミルクの時間になるといつも大騒ぎ。ここでもケージの時と同じような大慌てっぷりを発揮。キャリーの上のフタが外されているのにもかかわらず、みんな気づかずに閉じられた扉の前に集まり「おなかすいたー！」と大合唱していたこともあったそうです。

素敵な家族の元へ

その後、彦星くんは素敵な里親さんとのご縁に恵まれ、現在は幸せに暮らしているそうです。シェルターや預かりボランティアの方々の素晴らしい活動によって、幸せな家猫になれた彦星くんでした。

投稿には「うしろのパヤパヤのふたりもたまらんwきっと、人間には見えない謎の扉が閉まってるんかも～！可愛すぎますね」「全力集中で、他が見えない？可愛いすぎるよ」「クスクスしているうちに スクスク育ちそう」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ひろまろすぎ」では、埼玉県上尾市の保護猫団体「アニマルエイド」に保護された猫たちの様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ひろまろすぎ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。