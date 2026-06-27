︎1.アレルギー

食べた食事にアレルギー物質が含まれていた場合、その症状として口周りが痒くなることで、猫が口の周りをしきりに舐める事があります。

アレルギーだった場合は、口元を舐める以外にも、皮膚に赤みが見られたり、足でも口元を掻いたり、下痢をしたりする事もあります。この様な症状があった場合には、最近普段とは違う食事を与えた事があるか思い出してみましょう。アレルギーは即時型と遅延型があり、遅延型では数日経ってから症状が出る場合もあるため、直近の食事だけでなく数日前から食事内容を遡ることが大切です。

もしもアレルギーが疑われる場合は、動物病院を受診して、その食事内容を獣医師に伝えましょう。原因物質が明らかになれば、その物質を除いたフードに変更すれば解決しますが、キャットフードには沢山の原材料が含まれているため、特定できない時にはアレルギー検査などを必要に応じて行います。アレルギー検査は動物病院で採血をする事で行えるため、気になる症状がある猫の飼い主さんは動物病院に一度相談してみると良いでしょう。

︎2.吐き気がある

吐き気がある時も口周りや鼻周りをしきりに舐める行動が見られます。

また、吐き気がある時には他にも「そわそわして落ち着かなくなる」「口をくちゃくちゃさせる」「よだれを垂らす」などの行動も一緒に見られる事が多いです。猫に吐き気が起こる原因としては、胃腸炎、腎臓病、膵炎、肝臓の病気、異物の誤飲など、様々な病気の可能性が考えられます。

もしも、実際に嘔吐が起こらない場合でも、この様な症状が一つでも出ている場合には、猫自身かなり気持ちが悪い状態なため、早めに動物病院を受診する様にしましょう。

もしも実際に嘔吐があった場合には、嘔吐物を持参するか、難しければ写真を撮り獣医師に見せると診断の助けになります。嘔吐の回数や時間もメモして獣医師に伝えられると尚良いです。

︎3.緊張している

猫が緊張していたり、それにより精神的なストレスを抱えている時にも口元や鼻を舐める行動が見られます。これはカーミングシグナルと呼ばれ、猫が自分自身を落ち着かせるために無意識にやってる可能性が高いです。また、緊張している時に鼻を濡らす事で、周囲の嗅覚情報を受け取りやすくしています。

猫が緊張している時には他にも、「瞳孔が開く」「狭いところに入る」「過剰な毛繕い」「尻尾を体に巻き付ける」などの行動が一緒に見られる事があります。猫に急にこの様な行動が複数見られた場合には、最近猫の生活環境に変化がなかったか思い出してみましょう。

特に思い当たる事がない場合、猫はケガや病気を隠している時にも緊張状態になり、この様な行動が見られる事があるため、一度動物病院を受診しておくと安心です。

︎4.顎ニキビ

猫に顎ニキビができた場合も、口元をしきりに舐める行動が見られる事があります。

猫の顎ニキビは正式には「ざ瘡」と呼ばれる皮膚疾患です。

猫の顎ニキビは、毛穴に皮脂や角質、汚れが詰まることで、下顎と下唇の部分にゴマのような黒いツブツブが見られるようになります。

顎は猫の体の構造上、グルーミングが難しい場所なため、若いオスで皮脂の過剰な分泌がある場合や、食事による口周りの汚れをそのままにしておいた場合に発生しやすくなります。

特にウェットフードは口元が汚れやすいため、食事の後には濡れタオルや市販のシャンプータオルで口元を綺麗に拭いてあげましょう。

また、食器の素材が原因で顎ニキビができる事もあります。特にプラスチック製のフード皿を使っている場合、どうしてもお皿自体に傷がつきやすくそこに溜まった食べカスなどが洗い切れずに細菌が繁殖しやすくなります。顎ニキビの様な症状が出た場合には食器の素材をステンレス製に変えるなどの対策も有効です。

︎まとめ

猫が口周りを過剰に舐める場合、多くはその他の症状を一緒に見る事で、その原因が分かることが多いです。

猫は具合が悪いのを隠す動物なので、この様な小さな変化でも気がついた場合には、一度動物病院を受診しておくと安心でしょう。その際は、口元を舐めるタイミングや頻度、時間などをメモして獣医師に伝えると共に、もし動画が撮れそうであれば動画を見せる事で診断の助けとなる事があるためおすすめです。

猫からの小さなサインを見逃さずに健康で長生きを目指しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)