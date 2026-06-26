CB1000F用パフォーマンスステップキット登場

ネオクラシックの美しさと、リッタークラスならではの力強い走りを兼ね備えたHonda のニューモデル CB1000F。注目モデルなので今後、街中やツーリング先でも目にすることが多くなってくるが、購入した方や、これから購入を考えているライダーにとって、自分だけのCB1000Fにカスタマイズしたい思いも湧いてくるはず。

そこで、失敗することなく他のライダーとは一味違った差を付けたい、という方にお勧めなのが、CB1000Fのポテンシャルをさらに引き出すために制作された、ベビーフェイス の「パフォーマンスステップキット」だ。

アルミニウム合金を高精度に削り出し、CB1000F専用に開発されたステップキットは、スポーツライディングで求められる剛性感と、街乗りやツーリングでの快適性を高次元で両立。CB1000F専用に最適化されたポジション設定により、純正ステップではやや前寄りに感じていたライディングポジションを、より自然でコントローラブルなものへと進化させる。

ノーマルを上回る剛性感や操作性だけでなく、高品質のアルミ削り出しパーツは、見た目のドレスアップ効果も抜群。ベビーフェイスはステップキット以外にもCB1000F用のパーツを開発。組み合わせて装着すれば愛車のグレードがアップして、ツーリングに出掛けることがさらに楽しくなるはずだ。

ベビーフェイスが選ばれる理由

株式会社ベビーフェイスは、高性能バイクパーツブランド「BABYFACE」を展開する、国産のモーターサイクルパーツメーカー。MotoGP、AMA、全日本ロードレース選手権などのレースシーンで培ったノウハウと、精密切削技術による高品質なモノづくりを強みに、設計から試作、加工までを自社一貫で行う「Made in Japan」の製品は国内外のライダーから高い支持を獲得している。

主力製品であるバックステップキットをはじめ、エンジンスライダー、ハンドル関連パーツ、サスペンションリンクなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を多数ラインアップ。最新のマシニングセンタによるアルミ削り出しならではの高い精度と剛性感、美しい仕上げは、海外でもストリートからサーキットまで幅広いライダーに選ばれている。

ライダーの意思に応える、4ポジション設定

CB1000F用パフォーマンスステップキット「エクスクルーシブ」

CB1000F用パフォーマンスステップキット「エクスクルーシブ」のステップポジションは、ライディングスタイルや体格に合わせて選択可能な4段階設定。正チェンジと逆チェンジの選択も可能。

「エクスクルーシブ」ステップポジション

52.5mm Back / 22.5mm Up 52.5mm Back / 35mm Up 65mm Back / 35mm Up 65mm Back / 47.5mm Up

ワインディングではより積極的な荷重移動を可能にし、ツーリングでは自然なライディングフォームを実現。1プレートによるシンプルな高剛性設計で、CB1000F本来の軽快なハンドリングを、さらにダイレクトに体感できる。またシフターの有り無しも同価格で選べる。

CB1000F用パフォーマンスステップキット「ダイレクトシフト」リバースシフト

さらにパフォーマンスステップキットには、高めのポジションでシフトロッドが直接ステッププレート側シフトペダルにつながることによりダイレクトな操作感が得られる「ダイレクトシフト」も用意。こちらは3段階の設定が可能で、正チェンジと逆チェンジは別設定となる。

「ダイレクトシフト」ステップポジション

ダブルベアリング採用による、上質な操作フィール

45mm Back / 58mm Up 55mm Back / 58mm Up 65mm Back / 58mm Up

シフトペダルおよびブレーキペダルの可動部にはダブルベアリングを採用。剛性感の高いペダルタッチとスムーズな操作感により、シフトチェンジやブレーキング時のフィーリングを向上させている。

さらに、ステップバーには切削ロレット加工を施し、高いグリップ性能を確保。スポーツライディングはもちろん、悪天候時でも安定したホールド感をライダーへ提供する。

また、シフトロッド取り付け位置の変更のみで、正チェンジと逆チェンジを切り替え可能。サーキット走行を楽しむライダーから、ストリート主体のユーザーまで、それぞれのスタイルに合わせたセットアップが行える。

機能美を追求した3カラー展開

カラーは、シルバー、ブラック、ゴールドのの3色を設定。CB1000Fのネオクラシックデザインに自然に溶け込みながら、足元に存在感と上質感を与えてくれる。また、シフター対応モデル／非対応モデルを含む全6ラインアップを用意し、幅広い仕様に対応している。CB1000Fのライディングフィールをさらに研ぎ澄ませる、BABYFACEのパフォーマンスステップキット。走りへのこだわりを持つライダーにこそ体感してほしい、機能と質感を兼ね備えたアップグレードパーツだ。

上の画像はパフォーマンスステップキットDirect Shift Stepを装着。

製品概要

商品名：BABYFACE パフォーマンスステップキット「エクスクルーシブ」 適合車種：Honda CB1000F カラー：シルバー／ブラック／ゴールド シフター対応：有／無 価格：66,000円（税込）

CB1000Fをさらに楽しむための、BABYFACE製カスタムパーツ

商品名：BABYFACE パフォーマンスステップキット「ダイレクトシフト」 適合車種：Honda CB1000F カラー：シルバー／ブラック／ゴールド シフター対応：有／無 価格：66,000円（税込）{「リバースシフト」は68,750円（税込)}

BABYFACEでは、パフォーマンスステップキット以外にも、Honda CB1000F 用の専用パーツを多数ラインアップ。スポーツライディング性能の向上から、万が一に備えるプロテクション系パーツ、日常使いの利便性向上アイテムまで、CB1000Fをトータルでアップグレードできる。

ダメージ低減に寄与するフレームスライダー 転倒時の衝撃を車体を滑らせることで和らげ、ダメージを軽減する。スライダー素材は、プラスチックの中でもっとも摩擦係数が小さく、優れた耐摩耗性を兼ね備えたジュラコン（ポリアセタール・コポリマー）をNC旋盤で削り出して使用している。

価格：2万2000円

ラウンドタイプのオイルフィラーキャップ。キャップの中央には、6角レンチが使用できるホールを設けている(一部製品を除く)。 ワイヤーロックが出来るように、ワイヤーホールも開けている。カラーは、ブラック、シルバー、ゴールドの3色。

シフトシャフトのしなりやガタつきを抑えることで、シフトチェンジの操作感を向上するパーツ。とくに高回転時のシフトチェンジで、確実な操作性実現に寄与する。元々はCB1000FのベースエンジンとなっているCBR1000RR用として開発され、その効果が高い評価を獲得。CB1000F用として再設計された。

CB1000F用シフトスピンドルホルダー 価格：1万1550円

足まわりのトラブル回避に貢献するアクスルプロテクター 転倒時のアクスルシャフトのダメージを軽減し、アクスルシャフトの取り外しやフロントフォーク交換の困難を回避する。

価格：フロント用7865円、リヤ用1万890円

エンジンスライダーL 価格：2万1450円

アルミニウム合金削り出しの高精度なチェーンガード。フロントスプロケット回りのプロテクション性を向上する。フィニッシュも美しく、ドレスアップパーツとしても目をひく。

価格：2万2000円

ヘルメットロック 価格：4840円

ヘッドライト・プレート 価格：1万1000円 カラーは、ブラック、シルバー、ゴールドの3色。

トランスポーターに車載する際、車体を固定するタイダウンベルトをかけるアンカーポイントとして使えるレーシングフック。レーシーなイメージを高めるドレスアップパーツとしてもオススメ。左右同形状で、価格は片側1個。左右両方に取り付ける場合は2個必要となる。ゴールド、ブラックの2色。

価格：4840円

スイングアーム・スタンドフック チェーンメンテナンスやホイール清掃に役立つアイテム。カラーはゴールド/ブラックとシルバー/ブラックの2色。価格：2万2000円

タイミングプラグホールは、エンジンカバーに設けられたメンテナンスホールを利用してスライダーを装着するプロテクションパーツ。車体を滑らせて衝撃を和らげ、エンジン保護に貢献する。Sと高さが約＋1cmとなるMの2サイズを設定。

価格：Sサイズ1万3750円、Mサイズ1万4300円

いずれの製品も、BABYFACEならではの高精度アルミ削り出し加工と、車種専用設計による高いフィッティング性能を採用。機能性だけでなく、CB1000Fのスタイリングを引き立てる質感の高さも魅力。

それぞれのパーツは、例えばサーキットやスポーツ走行で人気のフレームスライダーは、転倒時のダメージ軽減を目的に設計され、レース活動から得たノウハウが投入されるなど、高い機能性を確保しながらドレスアップ効果も高めている。

走りを磨く。

美しさを高める。

そして、愛車を守る。

BABYFACEのカスタムパーツは、CB1000Fという新世代ネイキッドの魅力を、さらに深く引き出してくれるはずだ。

（編集協力：株式会社ベビーフェイス）