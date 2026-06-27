◆パ・リーグ 西武４ｘ―３日本ハム（２６日・ベルーナドーム）

のけぞるような豪快なスイングから、西武のアレクサンダー・カナリオ外野手（２６）の弾丸ライナーが左翼席へ突き刺さった。同点の９回先頭。日本ハム・上原の１５０キロ直球を強振し、サヨナラ弾となる７号ソロを放った。「ウッス」とお立ち台で軽くあいさつしたヒーローは、来日初どころか「人生でサヨナラ本塁打は初めてだったので本当にうれしい」と喜びを爆発させた。チームは今季４度目の劇勝で連敗を３で止め、降雨により試合のなかった２位・ソフトバンクとのゲーム差を２とした。

こちらも初体験の４安打で、主役となった。１点を追う初回先頭では左前安打で出塁。３回１死二塁では、伊藤の１３３キロスライダーをはじき返して同点の中前適時打を放った。２点を追う７回には２死から右前安打を放って出塁し、４番・ネビンの値千金の同点２点適時打につなげた。

異国での奮闘の陰に、頼れる先輩がいる。来日１年目のドミニカンにとって、昨年から日本でプレーする３歳上の主砲ネビンは「メンターのような」存在。「彼の方がメジャーの経験も長い。日本のピッチャーのこととかをアドバイスしてくれる」と、助言に背中を押されている。

交流戦では球団初の優勝を飾るも、前カードでは最下位・楽天にまさかの３連敗。首位陥落も危ぶまれる中での勝利に、西口監督も「（カナリオが）本当に起点になってくれたし、いい働きをしてくれた」とたたえた。「野球は全てがうまくいかないし、負けるときもある。だから勝てたことがうれしい」とほほ笑んだカナリオ。助っ人２人に引っ張られ、西武が再び息を吹き返した。（大中 彩未）