タレントで映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏ（５５）が２６日、スポーツ報知の取材に応じ、サッカー北中米Ｗ杯で、ともに決勝トーナメント進出を決めた母国スウェーデンと森保ジャパンを祝福した。

この日の１次リーグ最終戦の日本ースウェーデン戦はパーソナリティーを務めるＪーＷＡＶＥのラジオ番組「ＡＬＬ ＧＯＯＤ ＦＲＩＤＡＹ」（金曜・前１１時半）の生放送前に、同局内で観戦。「前の番組に出演するジョン・カビラさんもいらっしゃって、すごく盛り上がりました。日本もスウェーデンも必死に戦って、得点シーンはどちらも美しかったですね」と振り返った。

スウェーデン人の父、日本人の母を持ち、首都ストックホルム生まれ。１８歳のときに来日した。両国の対戦が決まった当初は周囲から夫の元純烈・小田井涼平（５５）との夫婦仲を心配する声もあったが、引き分けとなり「これで家庭内は平和です」と笑った。注目選手に挙げていたＧＫ鈴木彩艶が大活躍となり「やっぱり彼はチーム全体の雰囲気を押し上げる選手です」とたたえた。

次戦（日本時間３０日）にサッカー王国ブラジルと対戦する日本代表には「森保監督が選手とフラットな関係でコミュニケーションが取れている。今の調子で頑張ってほしい。日本もスウェーデンも応援しています」とメッセージを送った。（有野 博幸）