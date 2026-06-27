スウェーデン戦の翌日に調整

日本代表MF久保建英がFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦（1-1）から一夜明けた現地時間6月26日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで、ボールを使ったトレーニングを再開した。

この日は前日のスウェーデン戦に出場しなかった9人がピッチでトレーニングしたが、久保は別メニューで調整。29日には決勝トーナメント1回戦ブラジル戦（ヒューストン）を控えるが、全体練習には合流できず、欠場の可能性が高まった。

それでも復帰に向けて一歩前進した。久保は途中からトレーナーと共にグラウンドに現れ、MF南野拓実と並んでランニング。その後は左膝の状態をトレーナーと確認しながら、軽いダッシュを繰り返した。

一度クラブハウスに戻り、左膝にテーピングを巻いた後はボールを使ったトレーニングを再開。左足を使ってのボールコントロールや軽くドリブルする姿もあった。その後、テーピングを外してトレーナーと共に再びランニングをして終了。合計で約45分間ピッチに立った。

久保は14日のオランダ戦（2-2）で相手と接触して左膝を負傷。別メニューでリハビリを続けており、20日のチュニジア戦（4-0）と25日のスウェーデン戦はチームに同行しなかった。チームは翌27日にナッシュビルで最後のトレーニングを積み、ヒューストン入りする予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）