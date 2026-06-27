東京六大学野球リーグ・東大の現役選手でありながら昨年１１月、司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）内野手（３年＝早実）。リーグ戦にＤＨ制が初めて導入される中、強打を期待された今春、その姿は神宮のグラウンドになかった。人知れず闘っていた“もう一つの敵”とは。（編集委員・加藤弘士）

■春にベンチ入りできなかった理由

「実は…うつ病だったんです」

３年生を迎え、活躍が期待された今春リーグ戦。ベンチ入りできなかった理由について、スタンリーは真剣な表情で語ってくれた。

症状が出てきたのは、今年３月初旬のことだ。チームは４月のリーグ戦開幕に向けて、オープン戦のまっただ中。スタンリーもＡチームの主力打者として、打棒が期待されていた。だが、打撃の調子が上がらない。Ｂチーム降格を告げられた後、状態が悪化した。

「そもそも最初に発症したのは、早大１年だった２０２１年ぐらいです。当時は野球部ではなく、司法試験の予備試験の勉強をしていた頃でした。典型的なうつ病は、ストレスがかかった後、療養して薬などで治療して、治る例がほとんどです。再発率の高い病気なので、気をつけて過ごして、薬さえ飲んでいれば大丈夫、寛解という状態になる。でも僕の場合は、うつ状態…やる気がない状態が１週間続いた後、１か月ぐらい元気…それを繰り返していくみたいな感じでした。最初は自分がうつ病…精神疾患だと思いたくなくて、全然治療もしていなくて。で、予備試験に合格して」

うつ状態と元気な状態が交互に訪れる期間は、１年半ぐらい続いた。徐々に、うつ状態が長くなってきた。早大２年だった２３年３月、精神科を受診した。

「最初の頃は『双極性障害』という診断でした。そう状態と、うつ状態を繰り返す、波があるタイプだと。それでも東大を志望校に受験勉強して、２０２４年３月に合格できました。双極性障害用の薬が効いて、東大に合格するぐらいの勉強量は確保できたんです。でも東大に合格して、野球部に入ったんですが、なぜかまた悪化してきて。授業にも練習にも出られなくなっちゃって。１年の夏休みは１か月半、練習を休んだんです」

「それで、別の病院でも話を聞いてみようと。そしたら診断は『双極性障害じゃないな。うつ病かな』と。というのも、そう状態がないと双極性障害にはならないので。僕の場合、気持ちがハイになって、いつもと違う行動をしちゃうというのは、なかった。うつ病の薬を処方されたら、これまでになくいい状態が続いて。１週間はダメだけど、そこから３か月は元気みたいな…それが去年の１２月まで続いたんです」

■「元気なときは、元気なんですよ、普通に」

スタンリーは真摯（しんし）に自らの現状を話してくれた。だが、聞き手である私の中で、なかなか「２つのスタンリー」がうまく重ならなかった。私の知るスタンリーは、強烈なエネルギーを放射して、現状を打破し、不可能を可能にする若者だ。グラウンド上でも、元気ハツラツな姿しか見たことがなかった。そう告げると、スタンリーはこう言葉を紡いだ。

「元気なときは、元気なんですよ、普通に。１週間落ち込んじゃうときには…基本的に家から出たくなくなる。僕は食欲はあるんですが、寝過ぎちゃう。典型的なうつ病の人は食欲がなくなり、寝られなくなるんですけど、僕はそっちで」

もう一つ、スタンリーがすごいところは、精神疾患と闘いながらも、東大受験と司法試験という難関をダブル突破している点だろう。

「自分で言うのもなんですが、勉強はできすぎるんです。僕は『超秀才』と定義づけているのですが、多少勉強に取り組めない期間があっても、受かっちゃうみたいなところがある。でも野球に関しては、そこまで元々才能があるわけではないので、勉強と違って、１週間休んだら感覚が変わるとか、当然あるんです。だから野球は１年生の頃、ほぼ上達せず。２年生の時にようやく良くなって、急成長できた。明らかに練習量も増えて、結果も残せたんです」

昨年７月中旬に司法試験を受験。試験の１か月前は練習を休む予定だったが、６月中旬には打撃好調でＡチーム昇格。うれしい悩みで休めなくなった。６月２８日、京大との定期戦（双青戦）では８回１死満塁、代打で右中間に走者一掃の二塁打を放ち、優秀選手賞に輝いた。翌２９日、大経大とのオープン戦では初の４番。二塁打を放った。勢いのままに司法試験も合格した。そして迎えた３年生。ホップ、ステップ、ジャンプを目指した今春だっただけに、心身が思うようにならない悔しさが募った。

■「みんな、スタンリーのことを必要としている」

状態が悪くなった３月下旬。野球部には、しばらく練習を休む旨を報告した。同時に、スタンリーはある決断を自らに下した。

「退部しよう」

そもそも東大に入学したのは、野球部に入るため。先輩も同級生も後輩も、みんな愛すべき人たちだった。本当なら辞めたくない。でも…。

同期の学生コーチ・香川周一郎（３年＝開成）に「退部します」と伝えた。香川からは「いったん会おう」との反応があった。リーグ戦開幕週の４月１２日。神宮の明大戦後、新宿の喫茶店「ルノアール」で向かい合った。

スタンリーは回想する。

「辞めるとなって、香川にこれまでの感謝を伝えたかったんです。誠実に筋を通して退部しようと思ったので。９９・９％、退部するつもりでした。２時間ぐらい、話し合ったんです。途中の１時間４５分までは、僕の気持ちは変わらなかったんです」

残りの１５分で全てが変わった。

香川は力を込め、伝えた。

「みんな、スタンリーのことを必要としているんだよ。戦力としてもそうだし、雰囲気的にもスタンリーがいると、めちゃくちゃ盛り上がるから。スタンリーのいない野球部は、寂しいよ。辞めるなよ。もうちょっと、続けてみようよ」

泣けてきた。「必要としている」の言葉が、胸に沁（し）みた。うれしかった。病気になって、思うようにならない日々を過ごした。それでも、失ったことばかりじゃない。熱い仲間がいた。

「香川は入学時から学生コーチで入部して、本当にチームのみんなから信頼が厚くて。選手経験がないのに、学生コーチとして認められるのは、相当の人間性がないと難しいこと。でも、それができるヤツなんです。最後の１５分で、自分は腹を決めました。東大で野球、続けようって」

状態は良くなり、５月９日の法大戦からは神宮のスタンドにも行けるようになった。チームは２連勝。９年ぶりにリーグ戦で勝ち点を奪った。東大の応援席に集うファンからは「スタンリー、応援しているぞ」「秋には出てくれ。『スタンリー！』って叫びたいんだ」と声を掛けられた。期待に応えたいと強く思った。

■うつ病闘病を告白した理由

今回、うつ病闘病を告白した理由について、こう明かした。

「こういう僕みたいな存在がいると知っていただき、病気を身近に感じてくれたらと思います。ストレス耐性がないとか、メンタルが弱いとか、そういうことでは決してないんです。『足を骨折して、３か月歩けませんでした』と『脳の病気で、３か月休みました』は、一緒なんだと捉えてほしくて。両方とも、自分ではコントロールできないもの。そこは自分を責めないでほしい。僕もまだ治っていません。公表することで今、苦しんでいる人の力に少しでもなれたらって、思っています」

以前、将来の夢に「内閣総理大臣」と語ってくれた。夢は変わらない。

「もちろん治らないとなれないですが、うつ病を経験している政治家なら、苦しんでいる人の気持ちも分かる。政策や言葉の重みも変わってくると思うんです」

今年が創設１０１年目となる東京六大学野球リーグにおいて、司法試験に合格した現役選手は、極めて異例だ。だが、スタンリーは決してスーパーマンではない。血の通った人間だ。長い人生、いろんなことがある。全ての経験から学び、神宮のリーグ戦初打席に堂々と立つ瞬間を、今から心待ちにしたい。

◆スタンリー 翔唯（かい）２００３年１月２０日、東京・練馬区生まれ。２３歳。小１から光が丘コメッツで野球を始め、早実中等部では軟式野球部で遊撃手。早実では投手もベンチ入りなしで学生コーチ。早大政経学部に入学後はスポーツ新聞サークル「早稲田スポーツ新聞会」に属しながら、司法試験の勉強に取り組む。２４年春に東大文３合格。野球部に入部。２５年１１月に司法試験合格。１７８センチ、８５キロ。右投右打。