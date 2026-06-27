先週は日曜１０Ｒをペイシャモノノフで勝ち、２週連続で白星をマークすることができました。１勝ずつで物足りない部分はありますが、まだ夏競馬も始まったばかり。どんどん積み重ねていきたいですね。

先週は阪神に“スポット参戦”しましたが、今週は土日ともに函館でプレーします。日曜１１Ｒの函館記念は、エコロディノスとのコンビです。前走の大阪杯は１５着に大敗しましたが、喉頭蓋エントラップメントの影響と敗因ははっきりしています。手術の可能性もありましたが、そこまで症状がひどくなく、ここを目標に調整を進めてきました。

函館でも順調にメニューを消化できましたし、追い切りにも３週続けて騎乗しましたが、具合もどんどん良くなっています。力を持っている馬ですし、ここは仕切り直しの一戦。楽しみを持ってレースに挑みます。

前走２着に終わったマテンロウオリジンですが、メンコ（覆面）を外したことで一気にテンションが上がって、レースでも折り合いを欠きました。今回はメンコも着用しますし、初勝利に導きたいですね。

（ＪＲＡ騎手）

【土曜函館】

８Ｒ ジュウオウ Ｃ

【日曜函館】

４Ｒ タビニュ Ｂ

６Ｒ マテンロウオリジン Ａ

８Ｒ コスモレッド Ｂ

１１Ｒ エコロディノス Ａ

１２Ｒ エルサトアナ Ｃ

（本紙評価）