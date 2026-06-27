◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 ノルウェー１―４フランス（２６日、ボストン競技場）

前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）は７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）と対戦し、４―１で勝利。フランスは３連勝の勝ち点９でＩ組首位突破を決めた。全勝突破は優勝した１９９８年フランス大会以来。３試合連続で３得点以上は２度目で、前回カタール大会決勝から数えると初の４試合連続となる。敗れたノルウェーは勝ち点６で２位突破となった。

昨年バロンドールを受賞したアタッカー、ＦＷデンベレのハットトリックで、３連勝で１次リーグ首位通過を決めた。前半７分に敵陣で味方が奪ったボールが右サイドに開いていたデンベレの元へ。エリア内で相手をかわすと、右足を振り抜いた。同２０分にはエリア外から左足を強く振り抜きネットを揺らして２点目。さらに同３２分にはエリア内で左足からコントロールシュートを放ち、この日３点目を奪った。フランスは後半アディショナルタイム４分にＦＷドゥエが４点目を決めた。

開始からわずか３２分でのハットトリック達成。過去には１９５４年スイス大会でオーストリアのプロブストがチェコスロバキア戦で開始２４分で３点を決めた例がある。

この日は、フランスのデシャン監督が、母親が亡くなった知らせを受け、葬儀に参列するため一時的にフランスへ帰国。代わりにアシスタントコーチのステファン氏がチームを指揮する緊急事態だったが、心配はいらなかった。

フランスは決勝トーナメントでＦ組２位突破を決めた日本と反対側の山に入った。３０日（日本時間７月１日）に行われる同１回戦で、３位突破チームと戦う。

敗れたノルウェーは日本と同じトーナメントの山に入り、決勝トーナメント１回戦でＥ組２位のコートジボワール（同３３位）と対戦する。日本とノルウェーがそれぞれ１回戦に勝てば、８強進出をかけた同２回戦で対戦する。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 〈１〉総勝ち点数、〈２〉当該チーム間での得失点差、〈３〉同総得点数、〈４〉１次Ｌ全試合での得失点差、〈５〉同総得点数、〈６〉フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、〈７〉最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、〈１〉１次リーグでの得失点差、〈２〉同総得点数、〈３〉フェアプレーポイント、〈４〉最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる