◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 ノルウェー１―４フランス（２６日、ボストン競技場）

７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は、前回大会準優勝のフランス（同３位）と対戦し、１―４で敗れた。これでノルウェーは勝ち点６で２位突破を決めた。

決勝トーナメントでの戦いを見据え、先発メンバーを１０人変更。大エース・ＦＷハーランド、司令塔・ＭＦエデゴールは控えに回り、出場はなかった。昨年バロンドール受賞のＦＷデンベレにハットトリックを許して敗れ、スタンドを赤く染めたノルウェーサポーターによる勝利を祝福するための、北欧の戦士・バイキングが船をこぐジェスチャーを繰り返す「船こぎポーズ」は見られなかった。

Ｉ組２位で日本と同じトーナメントの山に入り、決勝トーナメント１回戦でＥ組２位のコートジボワール（同３３位）と対戦する。日本とノルウェーがそれぞれ１回戦に勝てば、８強進出をかけた同２回戦で日本とノルウェーが対戦する。

一方、Ｉ組首位突破のフランスは決勝トーナメントでＦ組２位突破を決めた日本と反対側の山に入った。３０日（日本時間７月１日）に行われる同１回戦で、３位突破チームと戦う。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 〈１〉総勝ち点数、〈２〉当該チーム間での得失点差、〈３〉同総得点数、〈４〉１次Ｌ全試合での得失点差、〈５〉同総得点数、〈６〉フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、〈７〉最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、〈１〉１次リーグでの得失点差、〈２〉同総得点数、〈３〉フェアプレーポイント、〈４〉最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる