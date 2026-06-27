佐久間大介＆松井ケムリ、回転寿司チェーンに驚き連発 プライベートで訪問予告した名店とは
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう27日に放送される。
【番組カット】不思議な光景…回転寿司を堪能する佐久間大介＆松井ケムリ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、地方を中心に展開し、東京にも続々と進出している「ご当地回転寿司チェーン店」を深掘りする。
スタジオゲストには、ご当地回転寿司チェーン店に興味があるというお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが登場。おしつじさんには、週2〜3回は回転寿司に足を運ぶというメイプル超合金・安藤なつと、回転寿司評論家・米川伸生氏を迎え、おしつじさん選抜「ご当地回転寿司甲子園」を開催する。
番組では、各地域を代表する人気チェーンがそれぞれの“推しポイント”を武器に、自慢の看板商品を引っ提げてエントリー。高級店さながらのネタが驚きのコスパで登場するなど、佐久間＆ケムリは驚き連発の様子をみせる。
まず東北を代表してエントリーしたのは、宮城県に本店を構える「廻鮮寿司 塩釜港」。塩釜港は生マグロの水揚げ量が日本有数であることから、冷凍せずにそのおいしさを十分に堪能できる生の状態でマグロを提供するのがこだわり。大トロを実食した佐久間は、「これマジで放送される前に行こ」と、こっそりプライベートで訪れたいと語るほど絶賛する。
関東で90店舗以上展開する「すし銚子丸」からは、産地のノルウェーから一切冷凍しない状態で輸入されるという、鮮度抜群のオーロラサーモンの寿司が登場。ケムリも「お〜！ 食べたことない！」と、未知のおいしさを堪能する。
北陸代表として紹介される「金沢まいもん寿司」からは、北陸から門外不出といわれる“幻の食材”「ガスエビ」を使った寿司が登場。甘エビよりも甘いというその味わいに佐久間も「んん！ あっま！」と驚きの声をあげる。
最後に、関西代表の「廻転寿司CHOJIRO」からは、最高鮮度とうたわれるいけすの中の泳がしアジを、丸々1匹さばいたぜいたくな6貫セットの寿司が。高級寿司店並みのぜいたくな寿司ネタが驚きの低価格で楽しめるセットに、「えー安！すげえ」と、佐久間＆ケムリも驚きの様子をみせる。果たして4つの強豪チェーン店の中から2人が“推し”に選ぶのはいったいどこなのか。
【番組カット】不思議な光景…回転寿司を堪能する佐久間大介＆松井ケムリ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、地方を中心に展開し、東京にも続々と進出している「ご当地回転寿司チェーン店」を深掘りする。
番組では、各地域を代表する人気チェーンがそれぞれの“推しポイント”を武器に、自慢の看板商品を引っ提げてエントリー。高級店さながらのネタが驚きのコスパで登場するなど、佐久間＆ケムリは驚き連発の様子をみせる。
まず東北を代表してエントリーしたのは、宮城県に本店を構える「廻鮮寿司 塩釜港」。塩釜港は生マグロの水揚げ量が日本有数であることから、冷凍せずにそのおいしさを十分に堪能できる生の状態でマグロを提供するのがこだわり。大トロを実食した佐久間は、「これマジで放送される前に行こ」と、こっそりプライベートで訪れたいと語るほど絶賛する。
関東で90店舗以上展開する「すし銚子丸」からは、産地のノルウェーから一切冷凍しない状態で輸入されるという、鮮度抜群のオーロラサーモンの寿司が登場。ケムリも「お〜！ 食べたことない！」と、未知のおいしさを堪能する。
北陸代表として紹介される「金沢まいもん寿司」からは、北陸から門外不出といわれる“幻の食材”「ガスエビ」を使った寿司が登場。甘エビよりも甘いというその味わいに佐久間も「んん！ あっま！」と驚きの声をあげる。
最後に、関西代表の「廻転寿司CHOJIRO」からは、最高鮮度とうたわれるいけすの中の泳がしアジを、丸々1匹さばいたぜいたくな6貫セットの寿司が。高級寿司店並みのぜいたくな寿司ネタが驚きの低価格で楽しめるセットに、「えー安！すげえ」と、佐久間＆ケムリも驚きの様子をみせる。果たして4つの強豪チェーン店の中から2人が“推し”に選ぶのはいったいどこなのか。