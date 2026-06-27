◇プロ野球 パ・リーグ 西武4×-3日本ハム(26日、ベルーナドーム)

西武が日本ハムとのカード初戦を制し、連敗を3で止めました。

この日は1番のカナリオ選手が4安打の活躍。同点の9回にはカナリオ選手のサヨナラホームランで試合を決めました。

試合後、西口文也監督は「本当に今日はカナリオが起点となってくれていい働きをしてくれました。最後の最後に素晴らしい強い当たりを打ってくれて、最近色々とバッティングコーチと取り組んでくれた成果が出てきて、忘れずに続けて欲しいです」とたたえました。

試合前の練習には色々とアドバイスを送っている西口監督ですが、「毎日立花（義家）コーチとしつこく言っていても、なかなかというところで。今日は最後の最後でああいう形で打ってくれて、また上昇気流に乗ってくれればいいと思います」とさらなる活躍を期待しました。

チームは2点を追う7回、2アウトからカナリオ選手と滝澤夏央選手がヒットを放ち、長谷川信哉選手がフォアボールを選ぶとネビン選手が2点タイムリーを放ち同点に追いつきました。

この攻撃を振り返り「あそこでよく見てくれて、(フォアボールを)選んだというところが同点につながったと思います」と長谷川選手のフォアボールをたたえました。

長谷川選手はこの打席で2度自打球を受け途中交代となりましたが、状態について「まだちょっとわからないので、またこの後でというところです。(病院には)もう行っているんじゃないですか。近くにあるので」と話しました。