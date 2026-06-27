日本は「苦労せずに勝てる」 元ブラジル代表戦士が森保ジャパン戦を楽観視する理由「恐れる必要はない。俺たちの代表に敬意を払うべき」【W杯】
強面なメロ。その見た目通りに彼は日本戦に向けて強気な言動を見せた(C)Getty Images
果たして、サムライブルーは“サッカー王国”の牙城を崩せるか――。文字通り世界の熱視線が注がれる運命の大一番が決まった。
現地時間6月25日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦で、日本代表はスウェーデン代表と1-1で引き分け。2位でのグループ突破が決まり、決勝トーナメント1回戦でC組1位のブラジル代表と対戦が決まった。
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2度のビハインドを追いついたオランダ戦からのグループ3試合で、洗練されたパフォーマンスを披露した日本。三笘薫や遠藤航、南野拓実といった主力の離脱が相次ぐ中で続いた“無敗快進撃”は世界を驚かせるととともに、1発勝負でなら「ブラジルを倒せるのではないか」という機運を高めている。実際、ブラジルのポータルサイト『UOL』の著名コラムニストであるイゴール・シケイラ氏は「ブラジルにとってはマイナス、日本にとってはプラスとなる要因があるとすれば、それは自信の度合いだ」と論じたほどだ。
W杯という檜舞台で自信を深め、勢いに乗るサムライは、たしかに脅威になりえる。しかし、かつてセレソン（ブラジル代表の愛称）の一員として戦ったOBからすれば、国内でも渦巻く“疑念”は、恐るるに足らず。14度の通算対戦成績で11勝（2分け1敗）と大きく勝ち越しているブラジルの勝利は揺るぎないという。
元ブラジル代表MFで、2010年の南アフリカ大会の出場メンバーだったフェリペ・メロは、ブラジルの放送局『Sport TV』の討論番組「Selecao Copa」において「どのチームが相手だろうと恐れる必要はない。それにもっと代表に敬意を払うべきだ。俺たちの代表は5回もワールドカップを優勝した唯一のチームなんだから」と強調。過去の実績と現代表の豊富なタレント性が、日本を圧倒するという見解を示した。
無論、日本のプレーを軽んじるわけではない。メロは「彼らはフィールド上で組織的で、戦術的に従順。少し前まで俺たちは彼らを『小さなロボット』とも呼んでいたが、それぐらいに全てを正しくこなしてくる。しかも、いまじゃ技術も備えている」とも賛辞を送る。
しかし、“狂犬”の異名で恐れられたハードワーカーは、「でも、難しい試合になるとは思わない」と断言する。
「日本との試合がモロッコよりも難しい試合になるとも思っていない。ブラジルには改善の余地があるが、やることをやれば、日本に勝つことは間違いないね。まずは自分たちのリズムを刻み、特にスコットランド戦でやったようなことを実行すれば、それほど苦労せずに勝つ条件は十分に揃っている。向こうに付き合う必要はない」
互いに負けられない一戦をどう戦うか。日本としてはメロが称えた「組織」で、ブラジルとの“個の差”を生めることが最優先課題となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]