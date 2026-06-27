森保ジャパンを支えた"２つの絶対軸"。グループステージMVPは…【北中米W杯GS総括／編集長の視点】
北中米ワールドカップを戦う日本代表は、グループステージ３試合を終えて１勝２分の勝点５。オランダと２−２のドローを演じ、チュニジアに４−０で快勝し、スウェーデンと１−１で引き分けた結果、グループＦの２位で決勝トーナメント進出を決めた。
上田綺世が「変える必要がない」と断言したとおり、今大会の日本はアジア最終予選と同様、「良い守備から良い攻撃」を体現するアグレッシブなサッカーを貫いた。カタール・ワールドカップのスペイン戦のように自陣へ引いて守るのではなく、自らボールを握り、主導権を争う戦いを続けた。
そのなかで特筆すべきは、森保一監督の選手起用だ。キックオフ時のシステムは３−４−２−１で変わらないものの、３試合すべてで先発メンバーを変更。オランダ戦では渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝を３バックに並べ、続くチュニジア戦では冨安健洋、板倉滉、伊藤の組み合わせを採用した。さらに、オランダ戦でボランチを務めた鎌田大地を、チュニジア戦では左シャドーへ配置するなど、柔軟かつ大胆な起用で対戦相手を揺さぶった。
さらに印象的だったのは、メンバーを入れ替えてもチーム全体のパフォーマンスがほとんど落ちなかったことだ。スウェーデン戦の終盤こそ押し込まれる時間帯が続いたが、３試合を通して戦いぶりは安定していた。「誰が出ても高いレベルを維持する」という森保監督の理想が、長期政権を経て現実のものとなりつつある。
もっとも、三笘薫、遠藤航が怪我で大会に参加できず（南野拓実はメンター役としてチームに帯同）、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英もここまでリハビリに専念している背景もあり、いくら選手層が厚くなったといっても代えの利かない選手はいる。
今大会で言えば、ＣＦの上田綺世、ウイングバックの堂安律と中村敬斗、ＭＦの鎌田大地、ＣＢの伊藤洋輝、そしてＧＫの鈴木彩艶だろう。佐野海舟もそのひとりだが、同じボランチの田中碧がハイパフォーマンスを見せており、鎌田、佐野、田中によるスタメン争いが激化していることは、日本にとって好材料と言える。
少し話は逸れたが、メンバーを入れ替えても戦力が落ちなかった最大の理由は、その"代えの利かない存在"が期待どおりの働きを続けたことにある。なかでも際立っていたのが、攻守の絶対軸となった２人だった。
ＣＦとＧＫ──。上田と鈴木の存在がチームをどっしりと支えていたからこそ、日本はグループステージ３試合を無敗で乗り切れたと言っていい。上田はオランダ戦こそ厳しいマークに苦しんだものの、チュニジア戦とスウェーデン戦ではフィニッシャーとしてだけでなく、ポストプレーでも存在感を発揮。攻撃に奥行きと厚みをもたらした。
一方、守護神の鈴木はオランダ戦、スウェーデン戦で何度も決定機を阻止し、日本の最後の砦として圧倒的な存在感を放った。23歳とは思えない落ち着きと安定感を見せ、彼の活躍がなければ、オランダ戦もスウェーデン戦も勝点を手にすることはできなかったかもしれない。
グループステージのＭＶＰを一人挙げるなら鈴木彩艶を推す。最終ラインに生じた綻びを幾度となく埋め、日本を決勝トーナメントへ導いた最大の立役者だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
上田綺世が「変える必要がない」と断言したとおり、今大会の日本はアジア最終予選と同様、「良い守備から良い攻撃」を体現するアグレッシブなサッカーを貫いた。カタール・ワールドカップのスペイン戦のように自陣へ引いて守るのではなく、自らボールを握り、主導権を争う戦いを続けた。
さらに印象的だったのは、メンバーを入れ替えてもチーム全体のパフォーマンスがほとんど落ちなかったことだ。スウェーデン戦の終盤こそ押し込まれる時間帯が続いたが、３試合を通して戦いぶりは安定していた。「誰が出ても高いレベルを維持する」という森保監督の理想が、長期政権を経て現実のものとなりつつある。
もっとも、三笘薫、遠藤航が怪我で大会に参加できず（南野拓実はメンター役としてチームに帯同）、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英もここまでリハビリに専念している背景もあり、いくら選手層が厚くなったといっても代えの利かない選手はいる。
今大会で言えば、ＣＦの上田綺世、ウイングバックの堂安律と中村敬斗、ＭＦの鎌田大地、ＣＢの伊藤洋輝、そしてＧＫの鈴木彩艶だろう。佐野海舟もそのひとりだが、同じボランチの田中碧がハイパフォーマンスを見せており、鎌田、佐野、田中によるスタメン争いが激化していることは、日本にとって好材料と言える。
少し話は逸れたが、メンバーを入れ替えても戦力が落ちなかった最大の理由は、その"代えの利かない存在"が期待どおりの働きを続けたことにある。なかでも際立っていたのが、攻守の絶対軸となった２人だった。
ＣＦとＧＫ──。上田と鈴木の存在がチームをどっしりと支えていたからこそ、日本はグループステージ３試合を無敗で乗り切れたと言っていい。上田はオランダ戦こそ厳しいマークに苦しんだものの、チュニジア戦とスウェーデン戦ではフィニッシャーとしてだけでなく、ポストプレーでも存在感を発揮。攻撃に奥行きと厚みをもたらした。
一方、守護神の鈴木はオランダ戦、スウェーデン戦で何度も決定機を阻止し、日本の最後の砦として圧倒的な存在感を放った。23歳とは思えない落ち着きと安定感を見せ、彼の活躍がなければ、オランダ戦もスウェーデン戦も勝点を手にすることはできなかったかもしれない。
グループステージのＭＶＰを一人挙げるなら鈴木彩艶を推す。最終ラインに生じた綻びを幾度となく埋め、日本を決勝トーナメントへ導いた最大の立役者だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神