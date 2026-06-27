ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨　レバレッジファンド　円の売り越し増加

ＩＭＭ通貨先物６月２３日主要国通貨　円の売り越し減少
円　146104枚の売り越し 4028枚の売り越し減
ユーロ　30158枚の買い越し 4195枚の買い越し減
ポンド　105719枚の売り越し 34134枚の売り越し増
スイスフラン　41094枚の売り越し 1036枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　12928枚の買い越し 269枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ６月２３日主要国通貨　円の売り越し増加
円　115033枚の売り越し 2941枚の売り越し増
ユーロ　67504枚の売り越し 27132枚の売り越し増
ポンド　631枚の買い越し 17080枚の買い越し減
スイスフラン　14846枚の売り越し 1748枚の売り越し増