ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジファンド 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジファンド 円の売り越し増加

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ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジファンド 円の売り越し増加



ＩＭＭ通貨先物６月２３日主要国通貨 円の売り越し減少

円 146104枚の売り越し 4028枚の売り越し減

ユーロ 30158枚の買い越し 4195枚の買い越し減

ポンド 105719枚の売り越し 34134枚の売り越し増

スイスフラン 41094枚の売り越し 1036枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 12928枚の買い越し 269枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ６月２３日主要国通貨 円の売り越し増加

円 115033枚の売り越し 2941枚の売り越し増

ユーロ 67504枚の売り越し 27132枚の売り越し増

ポンド 631枚の買い越し 17080枚の買い越し減

スイスフラン 14846枚の売り越し 1748枚の売り越し増

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