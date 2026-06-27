ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　レバレッジファンドは豪ドルの買い越し減少
ＩＭＭ通貨先物６月２３日資源国通貨　豪ドルの売り越し増加
カナダ　146792枚の売り越し 13891枚の売り越し増
豪ドル　13012枚の売り越し 8887枚の売り越し増
ＮＺドル　54844枚の売り越し 9683枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ６月２３日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　87096枚の売り越し 19428枚の売り越し増
豪ドル　29035枚の買い越し 9513枚の買い越し減
ＮＺドル　23314枚の売り越し 860枚の売り越し増