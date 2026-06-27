ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジファンドは豪ドルの買い越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジファンドは豪ドルの買い越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジファンドは豪ドルの買い越し減少

ＩＭＭ通貨先物６月２３日資源国通貨 豪ドルの売り越し増加

カナダ 146792枚の売り越し 13891枚の売り越し増

豪ドル 13012枚の売り越し 8887枚の売り越し増

ＮＺドル 54844枚の売り越し 9683枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ６月２３日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 87096枚の売り越し 19428枚の売り越し増

豪ドル 29035枚の買い越し 9513枚の買い越し減

ＮＺドル 23314枚の売り越し 860枚の売り越し増

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