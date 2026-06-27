◎侍ジャパンとして日の丸をつけて戦った西武・隅田はサッカーW杯について「なんでWBCよりサッカーの方が盛り上がるんだろう。やっぱり参加国の数とかでそうなるんですかね。野球も盛り上げたいですね」。ちなみに優勝予想は組み合わせも熟慮の結果フランスだそうです。

◎台風接近の影響で横浜スタジアムは雨が降ったりやんだり。雨脚がやや弱くなった時にグラウンドに出てきたDeNA・度会は「これぐらいなら、できるんじゃないですかね？」。願いは届かず、残念ながら中止となりました。

◎横浜スタジアムに隣接する室内練習場で打撃練習を終えた巨人・小林。「試合？やりますよ。7時から」。もう中止が発表されてます。だまされませんよ！

◎球場によって野球道具の置く場所や、座る場所など独自のルーティンがある日本ハム・レイエス。一塁側ベンチの端にバットを“セッティング”すると、「グッドルーティン」。満足そうでした。

◎日本ハム・水谷は、トウモロコシなどをモチーフとしてファンの間で「トウキビユニ」と呼ばれる限定ユニホームに合わせ、編み上げた髪形「コーンロウ」で球場入りし「似合ってるっしょ」。自慢気でした。

◎マツダスタジアム室内練習場のシャッターに豪快に頭をぶつけた阪神の1メートル88右腕・今朝丸。後ろで見ていた坂本は、そのシャッターをさすりながら「大丈夫か？壊すなよ！」。心配する相手が違うような…。

◎雨の中、マツダスタジアム室内練習場へ向かった阪神・糸原。貸し出しの傘がなく、立ちすくんでいたところに記者が傘を差し出すと「初めて仕事しましたね」。恐縮です。