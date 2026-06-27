プロボクシング世界ヘビー級3団体統一王者のオレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ、25勝16KO）が26日、保持していたWBA,WBC、IBF同級王座の返上を発表した。

ウシクは自身のインスタグラムを更新。「私の後ろにいる全ての選手が王座を懸けて戦えるように、タイトルを空けておきたい」と表明し、「王座は返上するが、競技から引退するわけではない。最後の舞台が待っている…まだまだこれからです」と引退は否定した。

クルーザー級とヘビー級の2階級で4団体王座統一を成し遂げたウシクは5月、元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）に11回TKO勝ち。しかし、プロボクシング経験わずか1試合の相手に苦戦し、再戦を求める声も出ていた。ウシクは王座返上によりWBCヘビー級暫定王者アギト・カエラル（ドイツ）と団体内統一戦を行う必要がなくなった。

ウシクのスポーツディレクターであるセルゲイ・ラピン氏は米スポーツ専門局ESPNに対し、ウシクの王座返上はかつて2度対戦した元3団体統一ヘビー王者アンソニー・ジョシュア（英国）にタイトル戦の機会を与えるためと説明。ウシクの“現役ラストマッチ”を米国で計画していると明かした。