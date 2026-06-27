お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が26日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。大好物のフルーツを明かした。

今回は「航空業界SP」と題して、俳優の風間俊介の旅に密着。その2日目には、番組開始11年目にしてMCの設楽が初めてロケに緊急参戦し、2人での「シンガポール弾丸旅」が実現した。

シンガポールに到着し、現地の朝食の定番「カヤトースト」を堪能した2人。その後、マリーナベイ・サンズを背景にマーライオンの前で記念撮影を楽しむと、近くの売店で「外国的なの買おうかな」と、スイカジュースやドリアンシェークを購入した。

さらに、設楽は「アメチェも買っていい?」と、風間に確認してアメリカンチェリーも購入して「俺、アメチェ好きなんだよな」と告白。届いた大粒の実を前に「大きくてうまそう」と目を輝かせながら頬張った。

「うん、うまい」と大満足の設楽は「俺、だってこの前アメチェ1キロ買ったもん」と大量に購入するほど大好物だと明かした。これにはVTRを見守っていたスタジオの出演者たちから「本当に好きなんだ」と驚きと笑いが起こった。